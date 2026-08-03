65-летний Олег Меньшиков поделился снимками с отдыха в Италии и Греции. Полуобнаженные фотографии актера вызвали бурную реакцию поклонников, которые засыпали его комплиментами.

Олег Меньшиков опубликовал в соцсетях серию фотографий, сделанных во время отпуска. На одном из кадров актер позирует на пляже в соломенной шляпе и коротких шортах.

Публикацию артист сопроводил короткой подписью на английском языке: «Я еще вернусь», дав понять, что отдых оставил у него самые приятные впечатления.

Instagram.

Отпуск Меньшиков провел вместе с супругой Анастасией, с которой состоит в браке уже 21 год. Поклонники не раз отмечали, что актер находится в прекрасной физической форме, сохранил энергичность и чувство юмора.

Фотографии быстро собрали множество комментариев. Пользователи соцсетей сравнили артиста с Джеймсом Бондом и даже героем «Крестного отца», а многие не скрывали восхищения его внешним видом.

«Джеймс Бонд на отдыхе», «Мама мия, какой мужчина», «Знойный мужчина», «Красавец», «Огненный мужчина», — написали подписчики.

Супруга актера редко появляется на публике и предпочитает оставаться в стороне от внимания прессы. Несмотря на это, поклонники считают, что именно гармоничные отношения помогают Меньшикову сохранять отличную форму и позитивный настрой.