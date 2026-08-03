Рыба считается одним из самых богатых источников омега-3 жирных кислот, однако получить эти важные для организма вещества можно и из растительных продуктов. Особенно богаты ими некоторые виды орехов и семян, пишет Verywell Health.

Диетологи называют семь продуктов, которые помогут восполнить потребность в омега-3:

Семена чиа Семена льна Грецкие орехи Семена конопли Тыквенные семечки Орехи пекан Фисташки

Материал проверила сертифицированный диетолог Авив Джошуа. Специалисты напоминают, что омега-3 жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердца. К ним относятся эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, содержащиеся главным образом в морепродуктах, а также альфа-линоленовая кислота (АЛК), источником которой являются растительные продукты.

Организм способен преобразовывать часть АЛК в ЭПК и ДГК, необходимые для нормальной работы сердца и мозга, а также для борьбы с воспалительными процессами. Однако эффективность такого преобразования ограничена.

При этом сама альфа-линоленовая кислота также приносит организму пользу. Она способствует снижению уровня холестерина, триглицеридов и артериального давления, что помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Семена чиа считаются одним из лучших растительных источников омега-3. Около 60% содержащихся в них жиров приходится именно на АЛК. В двух столовых ложках семян содержится примерно 5,06 грамма этой кислоты.

По данным Национальных институтов здравоохранения США, взрослым мужчинам рекомендуется ежедневно получать около 1,6 грамма АЛК, женщинам — 1,1 грамма. Во время беременности и грудного вскармливания потребность в ней возрастает.

Помимо омега-3, семена чиа содержат большое количество клетчатки, белка, кальция, магния и других минералов.

Еще одним ценным источником являются молотые семена льна. В 28 граммах продукта содержится около 6,48 грамма АЛК, что значительно превышает суточную норму.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что регулярное употребление льна способствует снижению уровня холестерина, уменьшению воспаления и нормализации артериального давления. Кроме того, лен богат клетчаткой и лигнанами — растительными соединениями с антиоксидантными свойствами.

Грецкие орехи также содержат значительное количество омега-3 — около 2,58 грамма АЛК на 28 граммов продукта. Хотя это меньше, чем в чиа и льне, ежедневной горсти орехов достаточно, чтобы обеспечить организм необходимым количеством этой жирной кислоты. Особенно это важно для людей, придерживающихся вегетарианского или веганского питания.

Семена конопли содержат примерно 2,6 грамма омега-3 на 30 граммов продукта. Помимо этого, они являются полноценным источником белка, поскольку содержат все десять незаменимых аминокислот.

Тыквенные семечки также являются источником альфа-линоленовой кислоты. Исследования показывают, что их употребление помогает снижать уровень холестерина и артериальное давление. Кроме того, они богаты магнием и цинком, необходимыми для нормальной работы иммунной системы.

Орехи пекан полезны не только благодаря содержанию омега-3. Исследования свидетельствуют, что они помогают снижать уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, а также улучшают общий липидный профиль крови. Дополнительную пользу приносят содержащиеся в них полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. Однако из-за высокой калорийности употреблять пекан рекомендуется умеренно.

Фисташки содержат не только омега-3, но и почти 6 граммов белка и около 3 граммов клетчатки на 28 граммов продукта. Они помогают дольше сохранять чувство сытости, поддерживают здоровье пищеварительной системы и являются хорошим источником витаминов, минералов и антиоксидантов. По данным специалистов, регулярное употребление фисташек способствует поддержанию здоровья сердца, помогает контролировать уровень сахара в крови и массу тела.

Растительные источники омега-3 не полностью заменяют морепродукты, однако способны обеспечить организм альфа-линоленовой кислотой и стать хорошим дополнением к рациону. Особенно полезны они для людей, которые не едят рыбу или придерживаются растительного типа питания.