Наиболее полезными считаются плоды, которые созрели на растении или дереве. Но что делать, если нет времени ждать или погода обещает неблагоприятные условия? К счастью, часть урожая можно спасти.

Процесс созревания можно разделить на два этапа. На первом этапе плоды растут и накапливают полезные вещества. На втором этапе рост замедляется, органические вещества начинают распадаться, образуя пектин и сахар. Фрукты и овощи становятся мягкими, сладкими и приобретают нужную окраску. Именно на этой стадии можно срывать плоды с материнского растения.

Благоприятные условия для созревания: температура воздуха +20-22 градуса, влажность 80%. Однако для каждого фрукта и овоща есть свои нюансы.

Томат

Овощ чаще всего снимают недозрелым. Неблагоприятные погодные условия, туманы и прохладные ночи могут погубить урожай, поэтому лучше собрать зеленые помидоры, чем потерять все. Оптимальная температура +20 градусов. В светлом месте они созревают быстрее, но могут дойти и в темном. Рядом можно положить спелую помидорку или яблоко, так как они выделяют газ этилен, который ускоряет созревание.

Дыня

Если плоды начали немного желтеть, их можно срезать с растения — они дойдут во время транспортировки или дома. Срезая дыню, оставьте хвостик 5 см, положите в темное, прохладное место и следите, чтобы в комнате было сухо. При высокой влажности плоды могут сгнить. Если же сорвать дыню зеленой, она не сможет дойти до нужной кондиции.

Болгарский перец

Перчики можно спокойно срывать в зеленом виде и добавлять в салаты, фаршировать или тушить — вреда не будет. Чтобы ускорить процесс созревания, срывайте плоды в сухой день и разложите их на полу. Через 14 дней урожай дойдет до нужной стадии. Некоторые дачники выкапывают кусты с перцами, кладут их в сарай, и через месяц наслаждаются спелыми плодами.

Картофель

Все знают, что молодой картофель с тонкой кожицей не годится для зимнего хранения. Но что делать, если заморозки или ливни угрожают уничтожить весь урожай? Попробуйте следующий способ: выкопайте картошку, сложите в темное и сухое место и оставьте на 2-3 недели. Картофелинки подсохнут и дойдут. Затем переберите, поместите в ящики и заложите в погреб.

Яблоки

Этот фрукт можно срывать в чуть недозрелом состоянии. Если оставить яблоки на солнце, они дойдут за четыре дня. В темном и сухом помещении — за 8-10 дней. Такой же метод работает с грушами, персиками и абрикосами. Кстати, экзотические плоды (например, бананы) тоже часто срывают с дерева недозревшими, чтобы было удобно перевозить.