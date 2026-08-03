Ретроградный Сатурн, который в астрологии связывают с кармой, ответственностью и жизненными уроками, открыл период, когда многим предстоит столкнуться с последствиями своих поступков. По мнению астрологов, этот этап продлится до 10 декабря 2026 года и станет временем переоценки, исправления ошибок и получения заслуженных результатов, пишет YourTango.

Сторонники астрологии считают, что если человек действовал честно, помогал окружающим и работал над собой, ретроградный Сатурн может принести признание, новые возможности и положительные перемены. Тем же, кто причинял другим боль, поступал несправедливо или избегал ответственности, придется столкнуться с последствиями собственных решений. Особенно заметно влияние этого периода, по мнению астрологов, почувствуют представители четырех знаков Зодиака.

Рак

Для Раков ближайшие месяцы станут временем подведения итогов. Все, что было сделано ранее, начнет приносить свои плоды — как положительные, так и неприятные. Если представители этого знака работали над собой, исправляли ошибки и последовательно двигались к своим целям, период может принести заслуженное вознаграждение.

Тем Ракам, которые избегали ответственности или поступали несправедливо по отношению к другим, астрологи советуют подготовиться к последствиям своих действий. По их мнению, ретроградный Сатурн заставит разобраться с незавершенными вопросами прошлого и даст возможность изменить дальнейшее направление жизни.

Весы

Весам предстоит переосмыслить отношения с окружающими и честно оценить влияние собственных поступков. По мнению астрологов, этот период станет проверкой на зрелость и готовность отвечать за принятые решения. Попытки переложить ответственность на других или оправдать собственные ошибки уже не принесут желаемого результата.

При этом астрологи отмечают, что многие Весы привыкли жертвовать своими интересами ради спокойствия окружающих. Ретроградный Сатурн, как считается, поможет избавиться от этой привычки и научит выстраивать здоровые личные границы. Если человек действовал искренне и с добрыми намерениями, причин для беспокойства нет.

Овен

Для Овнов влияние ретроградного Сатурна может оказаться особенно сильным, поскольку планета проходит через их знак. Астрологи считают, что именно сейчас начнут проявляться результаты усилий, приложенных за последнее время. Если представители знака усердно работали, строили карьеру и не боялись брать на себя ответственность, этот период может принести признание, финансовый рост или новые перспективы.

Тем же, кто избегал своих обязанностей или принимал необдуманные решения, обстоятельства могут напомнить о прежних ошибках. По мнению астрологов, этот период дает возможность исправить их и двигаться вперед с новым опытом.

Козерог

Поскольку Сатурн считается планетой-управителем Козерога, представители этого знака, как полагают астрологи, почувствуют влияние ретроградного периода особенно сильно. Ближайшие месяцы станут временем, когда прошлые поступки напомнят о себе. Честность, добрые дела и стремление к личностному росту могут быть вознаграждены, тогда как прежние ошибки потребуют исправления.

Особое внимание астрологи советуют уделить семейным отношениям. Старые конфликты, накопившиеся обиды и нерешенные вопросы могут вновь выйти на первый план. Вместо того чтобы избегать этих тем, они рекомендуют использовать этот период для откровенных разговоров, примирения и завершения давних семейных историй.

Следует учитывать, что астрология не имеет научного подтверждения, а подобные прогнозы основаны на астрологических представлениях и не являются доказанными фактами.