Многие считают воду лучшим способом восполнить потерю жидкости, однако некоторые исследования показывают, что молоко может удерживать воду в организме даже эффективнее. Тем не менее специалисты подчеркивают: для повседневной гидратации вода по-прежнему остается оптимальным выбором.

Почему молоко может увлажнять лучше воды

В последние годы появились исследования, согласно которым молоко способно дольше поддерживать водный баланс организма. Однако ученые отмечают, что пока такие выводы основаны лишь на нескольких небольших исследованиях, передает Verywell Health.

Одно из наиболее известных было опубликовано в 2016 году в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Исследователи сравнили различные напитки, включая обычную и газированную воду, цельное и обезжиренное молоко, колу, спортивные напитки, кофе, пиво, апельсиновый сок, чай и специальные растворы для регидратации.

Во время эксперимента специалисты оценивали количество выделяемой мочи после употребления каждого напитка и разработали так называемый Индекс гидратации напитков (Beverage Hydration Index, BHI), позволяющий сравнивать их способность удерживать жидкость в организме.

Согласно полученным данным, молоко оказалось эффективнее обычной воды в поддержании водного баланса. Предполагается, что это связано с содержанием белков, жиров, углеводов и электролитов.

Однако клинический диетолог медицинского центра Rush University Кристин Густашоу подчеркивает, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать молоко вместо воды.

«Я использую молоко как один из способов поддержания гидратации, но пока не могу сказать, что оно лучше воды», — отметила специалист.

После тренировок молоко действительно может быть полезнее

Отдельное исследование, также опубликованное в 2016 году и профинансированное Национальным молочным советом Ирландии, показало, что обезжиренное молоко помогает спортсменам восстанавливаться после физических нагрузок эффективнее, чем вода или спортивные напитки.

По словам диетолога Эми Рид, во время интенсивных тренировок организм теряет не только воду, но и электролиты — прежде всего натрий и калий. Кроме того, расходуются запасы гликогена.

«Лучший способ восстановить их — обеспечить организм правильным сочетанием углеводов и белка. Именно такое сочетание содержится в молоке», — объясняет эксперт.

Поэтому многие спортсмены после длительных пробежек или тяжелых тренировок предпочитают пить шоколадное молоко.

Тем не менее для обычной повседневной гидратации специалисты все же рекомендуют выбирать воду.

Когда лучше пить молоко

Распространенное правило о восьми стаканах воды в день подходит далеко не всем. Необходимое количество жидкости зависит от возраста, физической активности, климата, беременности и ряда других факторов.

Одним людям достаточно около шести стаканов жидкости в сутки, другим может потребоваться до двенадцати. По словам Кристин Густашоу, как минимум половину суточного объема желательно получать именно из воды, а остальную часть могут составлять другие напитки.

В общий объем жидкости также входят продукты с высоким содержанием воды и молоко.

При этом специалисты напоминают, что молоко содержит калории и натуральные сахара. Даже стакан обезжиренного молока содержит около 90 килокалорий.

В то же время молоко остается ценным продуктом питания. Согласно американским рекомендациям по здоровому питанию, большинству взрослых рекомендуется употреблять около трех порций молочных продуктов в день, поскольку они являются источником кальция, витамина D и белка.

Как избежать обезвоживания

Эксперты советуют не пытаться выпить всю дневную норму жидкости за один раз. Организм лучше поддерживает водный баланс, если вода и другие напитки поступают небольшими порциями в течение всего дня.

Профессор Университета Арканзаса Брендон Макдермотт отмечает, что особенно важно регулярно пить в жаркую погоду, а не восполнять потерю жидкости только утром или вечером.

Оценить уровень гидратации помогают и сигналы организма. На обезвоживание могут указывать сильная жажда, головная боль, сухость кожи и слизистых, а также темная моча.

Специалисты отмечают, что если моча имеет темный цвет, организму, скорее всего, требуется дополнительная жидкость. Если же она светлая или почти прозрачная, водный баланс находится в норме.

В целом исследования показывают, что молоко действительно может дольше удерживать жидкость в организме, особенно после физических нагрузок. Однако для ежедневного поддержания водного баланса самым простым, доступным и рекомендуемым напитком остается обычная питьевая вода.