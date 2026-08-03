Чернослив давно считается одним из лучших натуральных средств при запорах. Теперь ученые выяснили, какая ежедневная порция действительно помогает кишечнику и укрепляет кости, а когда полезный продукт начинает приносить вред.

Чернослив многие знают как проверенное домашнее средство для улучшения пищеварения. Его часто рекомендуют при запорах, однако современные исследования показывают, что польза этого сухофрукта не ограничивается только работой кишечника.

По словам нутрициолога Анны Слип, научные данные подтверждают: оптимальная суточная норма составляет около 50 граммов, или 5–6 плодов.

Почему чернослив помогает

Эффект объясняется сразу двумя природными компонентами.

Первый — сорбитол. Это натуральный сахарный спирт, который удерживает воду в кишечнике, размягчая его содержимое и облегчая опорожнение.

Второй — пектин, разновидность растворимой клетчатки. Он образует мягкий гель, увеличивает объем кишечного содержимого и способствует его естественному продвижению.

Именно сочетание этих двух механизмов делает чернослив особенно эффективным по сравнению со многими слабительными средствами, которые обычно работают только по одному принципу.

Что показали исследования

В одном из клинических исследований людям с хроническими запорами ежедневно давали по 100 граммов чернослива, разделенных на два приема. Для сравнения другая группа принимала псиллиум — популярную растительную клетчатку.

Через восемь недель оказалось, что у участников, употреблявших чернослив, стул был регулярнее и мягче.

Позднее несколько исследований подтвердили этот результат. Более того, специалисты Американской коллегии гастроэнтерологии включили чернослив и зеленый киви в число немногих продуктов с доказанной эффективностью при легких формах запора.

Неожиданная польза для костей

Еще одно исследование, продолжавшееся целый год, принесло неожиданные результаты.

В нем участвовали 235 женщин в постменопаузе. Те, кто ежедневно съедал около 50 граммов чернослива, практически не теряли минеральную плотность костной ткани тазобедренного сустава.

Участницы, не употреблявшие чернослив, за этот же период потеряли значительно больше костной массы.

Таким образом, ежедневные 5–6 плодов могут одновременно поддерживать нормальную работу кишечника и замедлять возрастное снижение плотности костей.

Когда полезный продукт становится вредным

Специалисты предупреждают: превышать рекомендуемую норму не стоит.

Если съесть около 100 граммов чернослива за один раз (примерно 10–12 плодов), значительно возрастает риск вздутия живота, кишечных спазмов и диареи.

При употреблении примерно 15 плодов в день у многих людей избыток сорбитола вызывает выраженное расстройство кишечника.

Особенно осторожными следует быть людям с синдромом раздраженного кишечника. Из-за высокого содержания сорбитола и других легко ферментируемых углеводов даже четыре плода могут вызвать неприятные симптомы. Поэтому при таком диагнозе специалисты советуют начинать с одного-двух черносливов и внимательно следить за реакцией организма.

Научные исследования показывают, что для большинства людей оптимальная норма составляет 5–6 черносливин в день. Такое количество помогает поддерживать нормальную работу кишечника и может способствовать сохранению плотности костной ткани. А вот желание съесть «побольше для лучшего эффекта» способно привести к прямо противоположному результату — вздутию, спазмам и диарее.