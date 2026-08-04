Август 2026 года, по мнению астрологов, может стать временем новых финансовых возможностей для представителей трех знаков Зодиака. Этот период, как считают они, поможет пересмотреть отношение к деньгам, определить истинные цели и сделать шаг к более стабильному будущему, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что до 6 августа будет сохраняться влияние постретроградной фазы Меркурия, поэтому с важными финансовыми решениями, подписанием договоров и крупными покупками лучше не спешить. Кроме того, затмения в августе, как считается, способны принести неожиданные перемены и новые перспективы.

Дева

Для Дев финансовый успех в августе, по мнению астрологов, будет тесно связан с партнерством и совместными проектами. С 6 августа Венера перейдет в знак Весов, усиливая значение деловых связей, сотрудничества и взаимной поддержки.

Новые возможности могут появиться благодаря коллегам, партнерам или единомышленникам. Однако астрологи рекомендуют тщательно выбирать людей для совместной работы и не соглашаться на предложения, которые не соответствуют вашим долгосрочным целям.

Близнецы

Для Близнецов август станет временем переоценки финансовых приоритетов. Астрологи считают, что представители этого знака смогут понять, что настоящее благополучие определяется не только уровнем дохода, но и ощущением внутренней стабильности.

11 августа Марс перейдет в знак Рака, а 12 августа к нему присоединится астероид Церера. По мнению астрологов, это может подтолкнуть Близнецов к запуску новых проектов, поиску дополнительных источников дохода или пересмотру финансовой стратегии. При этом важно помнить, что материальный успех должен приносить не только прибыль, но и чувство удовлетворения.

Рыбы

Для Рыб август может стать периодом серьезного переосмысления отношения к деньгам и карьерным целям. Астрологи считают, что представители этого знака смогут определить, какие решения помогут обеспечить долгосрочную финансовую стабильность.

14 августа астероид Паллада начнет ретроградное движение в Овне, а 25 августа к нему присоединится Веста. В сочетании с ретроградными Нептуном и Сатурном это, по мнению астрологов, создаст благоприятные условия для пересмотра финансовых привычек, бюджета и профессиональных планов.

Астрологи советуют Рыбам не недооценивать свои знания и опыт, объективно оценивать стоимость своего труда и постепенно выстраивать прочную основу для будущего благополучия.

Следует помнить, что астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и являются частью эзотерических представлений. Их не стоит рассматривать как достоверный способ предсказания будущих событий.