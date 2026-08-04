Перед тем как разрезать арбуз, его обязательно нужно вымыть. По словам специалистов, именно эта простая процедура помогает предотвратить попадание опасных бактерий в мякоть и снизить риск пищевого отравления.

Многие уверены, что мыть арбуз необязательно, ведь его толстую кожуру все равно не едят. Однако эксперты предупреждают: именно на поверхности плода могут находиться опасные бактерии, которые легко попадают внутрь во время нарезки.

Когда нож проходит через кожуру, он переносит микробы с поверхности прямо в съедобную мякоть. Если на арбузе присутствуют бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка, они могут начать активно размножаться, особенно если нарезанный фрукт долго остается при комнатной температуре.

Специалисты отмечают, что загрязнение может произойти еще на этапе выращивания. Арбузы лежат на земле, поэтому контактируют с почвой, водой, а иногда и с отходами жизнедеятельности животных. Кроме того, бактерии могут попасть на кожуру во время транспортировки, хранения в магазине или уже дома — на кухонном столе.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Перед тем как брать арбуз в руки, необходимо тщательно вымыть руки. Затем весь плод следует ополоснуть под проточной водой. Плотную кожуру можно аккуратно потереть чистой щеткой для овощей и фруктов.

После мытья арбуз желательно вытереть чистым полотенцем или бумажной салфеткой. Это поможет удалить лишнюю влагу, в которой бактерии могут быстрее размножаться.

Нарезать фрукт следует только чистым ножом и на чистой разделочной доске, чтобы избежать попадания микробов с других продуктов.

Даже несмотря на толстую кожуру, арбуз остается продуктом, который употребляют без термической обработки, поэтому любые бактерии, попавшие в мякоть, не будут уничтожены.

Не менее важно правильно хранить уже разрезанный арбуз. Его рекомендуется убрать в холодильник не позднее чем через два часа после нарезки, а в жаркую погоду — еще быстрее, советует Verywell Health.

Температура в холодильнике должна быть не выше +4 °C. Хранить кусочки лучше в герметичном контейнере или плотно закрытом пакете, чтобы они не впитывали посторонние запахи и не контактировали с другими продуктами.

В среднем нарезанный арбуз сохраняет свежесть в холодильнике от трех до пяти дней.

Если мякоть стала слишком мягкой, приобрела неприятный запах или изменила цвет, специалисты советуют не рисковать здоровьем и выбросить продукт. Даже небольшая экономия не стоит возможного пищевого отравления.