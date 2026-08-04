Американская семья приобрела на аукционе старинный особняк почти двухсотлетней давности, рассчитывая превратить его в уютное семейное гнездо. Но вскоре после переезда выяснилось, что в доме уже давно обосновались десятки незваных жильцов — огромные змеи.

Супруги Тайлер и Лорен Боулдин из США долго искали просторный дом для своей семьи. На аукционе им приглянулся каменный особняк 1830-х годов, расположенный в сельской местности штата Пенсильвания.

Дом площадью около 560 квадратных метров с шестью спальнями и пятью ванными комнатами нуждался в капитальном ремонте, однако привлекательная цена перевесила все сомнения. За историческое здание супруги заплатили 460 тысяч долларов.

Покупателей не насторожило, что особняк пустовал почти десять лет. Осмотреть его перед покупкой они, по всей видимости, не смогли.

Первое знакомство оказалось пугающим

Когда семья с двумя детьми наконец приехала к своему новому дому с вещами, их ожидал настоящий сюрприз.

Подойдя к крыльцу, супруги увидели, как по стенам здания ползают длинные черные змеи.

«Когда мы покупали этот дом, мы даже не подозревали, что вместе с ним приобретаем целую популяцию змей», — рассказал Тайлер в одном из роликов, опубликованных в TikTok.

По его словам, однажды Лорен едва не наступила на змею прямо у входной двери. В тот же момент она заметила еще двух рептилий, которые ползли по наружной стене, а затем проникли в дом через небольшое отверстие.

Сначала хозяева старались не причинять животным вреда. Многие пользователи социальных сетей уверяли их, что черные змеи не ядовиты и даже могут быть полезны.

Однако вскоре супруги поняли, что проблема гораздо серьезнее.

«Все говорят: "Не переживайте, они безобидные". Но змеи становятся все больше. Одна из них уже превышает два метра в длину», — рассказал Тайлер.

Мирное соседство оказалось мифом

Новоселы надеялись, что черные змеи отпугнут других, более опасных пресмыкающихся.

Но выяснилось, что различные виды змей вполне способны жить рядом друг с другом, поэтому рассчитывать на естественную защиту не пришлось.

Как семья пытается избавиться от змей

Боулдины решили действовать сразу по нескольким направлениям.

Прежде всего они завели двух кошек. По мнению супругов, домашние питомцы помогут сократить численность грызунов, которыми питаются змеи, а значит, территория станет менее привлекательной для рептилий.

Кроме того, Тайлер тщательно заделал трещины в фундаменте и все обнаруженные отверстия, через которые змеи могли проникать в дом.

На участке также провели масштабную уборку: удалили густую растительность, разобрали старый бассейн, где пресмыкающиеся часто собирались, а вокруг дома высадили мяту, запах которой, как считается, может отпугивать змей.

Пользователи предупредили: все может быть гораздо хуже

История семьи вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Один из пользователей рассказал, что столкнулся с похожей проблемой. После появления гремучих змей он обнаружил, что чердак и подвал его дома были буквально заполнены крысами.

Другой комментатор предупредил супругов:

«На каждую змею, которую вы видите, приходится еще двадцать, которых вы не замечаете».

Еще один пользователь отметил, что если змеи устроили гнездо в доме, это может говорить о серьезных проблемах с конструкцией здания, поэтому ситуацию необходимо решать как можно быстрее.

Что советуют специалисты

Ветеринар Кристина Гриненко рекомендует использовать специальные вибрационные отпугиватели.

По словам специалиста, змеи очень чувствительны к колебаниям почвы. Такие устройства лучше устанавливать по периметру участка и периодически менять их расположение, чтобы пресмыкающиеся не привыкали к источнику вибрации.

Кроме того, эксперты советуют регулярно косить высокую траву, убирать строительный мусор и завалы, переносить компостные кучи подальше от дома и бороться с грызунами, которые являются главным источником пищи для змей.

История семьи Боулдин показывает, что при покупке старых домов важно не только оценивать состояние здания, но и внимательно изучать участок и его окрестности. Иначе вместе с домом можно неожиданно получить весьма неприятных «соседей», избавиться от которых окажется куда сложнее, чем отремонтировать сам особняк.