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Почему Марину Зудину сравнили с Аллой Пугачёвой 0 265

Люблю!
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марина Зудина и Олег Табаков

Марина Зудина оказалась в центре внимания после публикации новых фотографий с профессиональной фотосессии. Поклонники звезды сериала «Содержанки» активно обсуждают ее внешний вид: многие осыпали актрису комплиментами, однако нашлись и те, кто решил, что знаменитость изменилась благодаря пластической операции.

Сама Зудина спокойно отнеслась к разгоревшейся дискуссии и с юмором отвечала как на доброжелательные, так и на критические комментарии.

Часть пользователей призналась, что с трудом узнала актрису на новых снимках. Некоторые написали, что она «совсем не похожа на себя», а другие увидели сходство с Аллой Пугачёвой.

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Марина Зудина была замужем за народным артистом СССР Олегом Табаковым. Они познакомились во время учебы актрисы в ГИТИСе, где Табаков преподавал. Супруги поженились в 1995 году и воспитали двоих детей. Их сын Павел Табаков продолжил семейную традицию и стал актером.

Несмотря на неоднозначную реакцию в сети, сама Марина Зудина предпочла не вступать в конфликты с подписчиками. Вместо этого актриса с иронией отнеслась к обсуждению своей внешности, а публикация собрала множество откликов и вновь привлекла внимание к ее творчеству.

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#звезды #Алла Пугачева #соцсети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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