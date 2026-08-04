Марина Зудина оказалась в центре внимания после публикации новых фотографий с профессиональной фотосессии. Поклонники звезды сериала «Содержанки» активно обсуждают ее внешний вид: многие осыпали актрису комплиментами, однако нашлись и те, кто решил, что знаменитость изменилась благодаря пластической операции.

Сама Зудина спокойно отнеслась к разгоревшейся дискуссии и с юмором отвечала как на доброжелательные, так и на критические комментарии.

Часть пользователей призналась, что с трудом узнала актрису на новых снимках. Некоторые написали, что она «совсем не похожа на себя», а другие увидели сходство с Аллой Пугачёвой.

Марина Зудина была замужем за народным артистом СССР Олегом Табаковым. Они познакомились во время учебы актрисы в ГИТИСе, где Табаков преподавал. Супруги поженились в 1995 году и воспитали двоих детей. Их сын Павел Табаков продолжил семейную традицию и стал актером.

Несмотря на неоднозначную реакцию в сети, сама Марина Зудина предпочла не вступать в конфликты с подписчиками. Вместо этого актриса с иронией отнеслась к обсуждению своей внешности, а публикация собрала множество откликов и вновь привлекла внимание к ее творчеству.