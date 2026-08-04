Лето — это время дач, лагерей и оздоровительных мероприятий. Однако даже в период отдыха важно заботиться о здоровье зубов, особенно у детей и подростков, когда зубочелюстная система активно развивается.

Стоматологи рекомендуют согласовывать летний отдых с графиком профилактических визитов к стоматологу. Первый визит должен происходить в первый месяц жизни ребенка. Обычно педиатр направляет к стоматологу для проверки соответствия возрастным нормам строения и развития полости рта. На этом этапе можно выявить серьезные патологии.

Время второго визита — когда прорезывается первый зуб. В ходе этого визита стоматолог может не только выявить отклонения в развитии, но и рассказать, какая эмаль будет у зубов. Исходя из этого, специалист объяснит родителям, как ухаживать за зубами ребенка. Частоту визитов определяет стоматолог, в среднем маленькие дети посещают его 1 раз в 4 месяца. Когда молочный прикус полностью сменяется постоянным, частота визитов сокращается до 1 раза в 6 месяцев.

Гигиена на каникулах

Регулярное и тщательное очищение полости рта, независимо от обстоятельств, — залог здоровья зубов. Как правильно чистить зубы, расскажет детский стоматолог во время визитов. Важно помнить: чистка зубов вводится в режим дня после появления первого зуба. Для формирования у ребенка привычки тщательной чистки зубов можно использовать растворы и таблетки, окрашивающие зубной налет. Это делает налет видимым, и ребенок получает наглядную мотивацию к соблюдению гигиены. Обычно достаточно месяца использования таких средств для закрепления навыка чистки зубов.

Дополнительная мотивация — пример родителей. Идеально, если чистить зубы вместе с ребенком, чтобы он видел, как это делают мама и папа. Ребенок учится у взрослых. К сожалению, многие родители встают раньше и ложатся позже ребенка, и он не видит, как они чистят зубы.

Если начали выпадать молочные зубы

Не стоит паниковать, если на время каникул пришлась смена молочных зубов на постоянные. Это естественный процесс: молочный зуб обычно сам расшатывается, когда ребенок что-то кусает или трогает его (только чистыми руками). Обращаться к стоматологам нужно только в том случае, если постоянный зуб уже прорезался, а молочный не выпадает.

Лето с брекетами

Если ребенку только установили брекеты и вы уехали на каникулы, необходимо строго следовать всем рекомендациям врача-ортодонта. Важно следить за соблюдением гигиены, режим которой меняется с установкой брекетов. Чистите зубы дважды в день, убирая остатки пищи щеткой и пастой. После каждого приема пищи полощите рот. Также важно придерживаться диеты, назначенной стоматологом; избегайте твердой пищи, такой как орехи и косточки, и не откусывайте передними зубами.

Если отклеился брекет или возникла другая проблема, немедленно свяжитесь с врачом и запишитесь в клинику. При нарушении целостности конструкции брекет-системы ничего не отрывайте; если что-то отвалилось, не выбрасывайте это, а принесите с собой в стоматологию.

Если срочно поехать к врачу не получается, существует услуга телемедицины — консультация врача по телефону. С помощью телемедицины можно получить исчерпывающую консультацию специалиста дистанционно. Он подскажет, насколько критична ситуация и как облегчить состояние ребенка.

Аптечка на случай ЧП

С собой обязательно возьмите обезболивающее из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Эти средства одновременно снимают воспаление и уменьшают боль. На случай травмы зубов полезно иметь раствор хлоргексидина или физраствор. Они помогут очистить место повреждения и сохранить постоянный зуб в случае его выпадения или перелома. Согласно рекомендациям, пока вы едете в клинику, целый зуб или его осколки помещайте в физраствор, а в идеале — в молоко. Помните: постоянный зуб при выпадении можно спасти. Главное — обратиться к врачу как можно скорее.

Если ребенок жалуется на зубную боль или виден отек в области зуба, дайте НПВС и срочно отправляйтесь к стоматологу. Если вы отдыхаете за границей, не ждите возвращения домой. Сразу обращайтесь в страховую компанию и отправляйтесь в предложенную вам клинику.