Резкая и сильная боль в груди далеко не всегда означает сердечный приступ. Иногда она может быть симптомом расслоения аорты — одного из самых опасных состояний в кардиологии, при котором счет идет буквально на часы.

Расслоение аорты возникает, когда происходит разрыв внутренней оболочки аорты — крупнейшей артерии организма, по которой кровь поступает от сердца ко всем органам. Через образовавшийся разрыв кровь проникает между слоями стенки сосуда, из-за чего они начинают расслаиваться, передает Verywell Health.

По словам кардиохирурга Джонатана Гауэра, кровь, попадая между слоями аорты, может нарушить кровоснабжение жизненно важных органов или привести к разрыву сосуда. Именно поэтому такое состояние считается неотложной хирургической патологией.

Самым характерным симптомом является внезапная очень сильная боль в груди или верхней части спины. Многие пациенты описывают ее как ощущение, будто внутри что-то «разрывается». При появлении такой боли необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Помимо боли могут возникнуть одышка, резкое снижение артериального давления, боли в животе, слабый или учащенный пульс, нарушения речи, проблемы с ходьбой и даже внезапная потеря зрения.

Расслоение аорты представляет непосредственную угрозу жизни. По данным специалистов, около 40% пациентов погибают практически сразу после развития этого состояния, а при отсутствии лечения риск смерти увеличивается примерно на 4% с каждым последующим часом.

Причинами расслоения могут стать длительно повышенное артериальное давление, атеросклероз, воспалительные заболевания сосудов, наследственные болезни соединительной ткани, включая синдром Марфана, а также перенесенные травмы грудной клетки.

Повышенному риску также подвержены люди с высоким уровнем холестерина, курильщики и пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чаще всего патология встречается у мужчин в возрасте от 40 до 70 лет.

Специалисты подчеркивают, что полностью исключить риск невозможно, однако значительно снизить его помогают контроль артериального давления и уровня холестерина, отказ от курения и своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Любая внезапная сильная боль в груди или спине требует немедленного обращения за медицинской помощью — промедление в таких случаях может стоить жизни.