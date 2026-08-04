Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапная боль в груди может оказаться смертельно опасной: врачи объяснили, когда нельзя медлить 0 167

Люблю!
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инфаркт

Резкая и сильная боль в груди далеко не всегда означает сердечный приступ. Иногда она может быть симптомом расслоения аорты — одного из самых опасных состояний в кардиологии, при котором счет идет буквально на часы.

Расслоение аорты возникает, когда происходит разрыв внутренней оболочки аорты — крупнейшей артерии организма, по которой кровь поступает от сердца ко всем органам. Через образовавшийся разрыв кровь проникает между слоями стенки сосуда, из-за чего они начинают расслаиваться, передает Verywell Health.

По словам кардиохирурга Джонатана Гауэра, кровь, попадая между слоями аорты, может нарушить кровоснабжение жизненно важных органов или привести к разрыву сосуда. Именно поэтому такое состояние считается неотложной хирургической патологией.

Самым характерным симптомом является внезапная очень сильная боль в груди или верхней части спины. Многие пациенты описывают ее как ощущение, будто внутри что-то «разрывается». При появлении такой боли необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Помимо боли могут возникнуть одышка, резкое снижение артериального давления, боли в животе, слабый или учащенный пульс, нарушения речи, проблемы с ходьбой и даже внезапная потеря зрения.

Расслоение аорты представляет непосредственную угрозу жизни. По данным специалистов, около 40% пациентов погибают практически сразу после развития этого состояния, а при отсутствии лечения риск смерти увеличивается примерно на 4% с каждым последующим часом.

Причинами расслоения могут стать длительно повышенное артериальное давление, атеросклероз, воспалительные заболевания сосудов, наследственные болезни соединительной ткани, включая синдром Марфана, а также перенесенные травмы грудной клетки.

Повышенному риску также подвержены люди с высоким уровнем холестерина, курильщики и пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чаще всего патология встречается у мужчин в возрасте от 40 до 70 лет.

Специалисты подчеркивают, что полностью исключить риск невозможно, однако значительно снизить его помогают контроль артериального давления и уровня холестерина, отказ от курения и своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Любая внезапная сильная боль в груди или спине требует немедленного обращения за медицинской помощью — промедление в таких случаях может стоить жизни.

×
Читайте нас также:
#медицина #скорая помощь #профилактика #сердце #кардиология #лечение #симптомы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Итак, какие фрукты и овощи можно собирать незрелыми
Изображение к статье: Чернослив
Изображение к статье: Молоко и вода
Изображение к статье: 5 признаков, что мужчина станет хорошим отцом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Школа Кална в Огре
ЧП и криминал
Изображение к статье: Продуктовый магазин
Бизнес
Изображение к статье: Хоккейная шайба и клюшка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: в школьном классе
Наша Латвия
Изображение к статье: Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Люди в магазине
Бизнес
Изображение к статье: Школа Кална в Огре
ЧП и криминал
Изображение к статье: Продуктовый магазин
Бизнес
Изображение к статье: Хоккейная шайба и клюшка
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео