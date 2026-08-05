Современным детям многое из этого может показаться удивительным и странным.

С 6 лет обслуживали себя сами

С раннего возраста дети учились самостоятельности. В 6-7 лет, когда ребенок уже пошел в школу, он мог прийти из учебного заведения домой, разогреть себе обед (или просто съесть его холодным). Некоторые даже умели готовить себе самые простые блюда — яичницу или кашу. Родители могли оставить ребенку деньги, чтобы тот сходил за хлебом или молоком, пока матери с отцом нет.

Сейчас все по-другому. Дети не передвигаются в этом возрасте по району самостоятельно — это может быть опасно. Да и обслуживать себя на таком уровне не могут. Советские ребятишки могли бы считать нынешних беспомощными в некоторых бытовых вопросах.

Помогали по хозяйству

Родителям было трудно. Они сутками могли проводить на работе. От детей требовалась помощь — в частности, по дому. Девочек с раннего возраста учили пришивать пуговицы, стирать вещи, заштопывать порвавшуюся одежду. Мытье полов было священной обязанностью каждого ребенка в те времена.

Мальчиков же с детства учили выполнять мужскую работу. Например, починить утюг или настольную лампу, настроить антенну. Из обычной проволоки они могли соорудить практически все, что угодно.

Для современных детей все это звучит странно. Заставить ребенка убрать за собой игрушки в комнате — уже настоящее чудо.

Коллекционировали

Тогда это действительно имело большое значение. Дети собирали все — марки, обертки от конфет, значки, календарики, монетки. Каждый стремился пополнить свою коллекцию и радовался каждому новому элементу в ней.

Сейчас же многие дети основное время проводят с гаджетами, переходя от смартфона к приставке. Если что-то и коллекционируется — к примеру, куклы или танки — то больше с игровой целью, а не собирательной.

Не боялись боли

Дети постоянно разбивали локти и коленки на улице. Но относились к этому не как к трагедии. Лист лопуха или подорожника приложил и дальше побежал. Веселье продолжалось, ведь никто не хотел, чтобы его «загнали домой».

Сейчас же, если ребенок упадет, это целая история. Крики на весь двор и родители, которые не знают, как успокоить плачущего ребенка.

Искали информацию в библиотеках

Сегодня информации много и добыть ее не так уж и трудно. Достаточно зайти в интернет, и все найдется. Важное не нужно переписывать — распечатал и пошел.

Во времена СССР все было сложнее, но интереснее. Дети ходили в библиотеки, брали книги по абонементу или садились в читальный зал и выписывали всю необходимую информацию. Чтобы сделать качественный школьный доклад, порой приходилось перелопатить порядка 10 книг, но зато сколько нового узнавалось и отлично укладывалось в голове.

А что еще?

* Играли в опасные игры. Тогда мальчики бегали с перочинными ножами, вырезая лук и стрелы, либо точили карандаши. Дети играли в гаражах и иногда таскали с собой рогатки.

* Умели общаться. В те времена живое общение было в приоритете. Дети играли на улице и умели дружить без соцсетей. Таких смартфонов, планшетов и приставок, как сейчас, просто не было.

* Берегли вещи. В СССР игрушек у детей не было в таком количестве, как у современных ребятишек. Поэтому все это берегли и общались с предметами бережно.

* Уроки труда — как база для жизни. Девочек учили готовить, шить, вязать. Мальчиков — делать табуреты, скворечники.

* Домашнее задание делали сами. Родителям некогда было помогать с этим детям. Дети были более внимательными. Не записал домашку? Топай к однокласснику, узнавай. И никаких вам чатов в соцсетях, где родители все узнают за вас.