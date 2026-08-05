В семье латвийской певицы, победительницы конкурса «Евровидение-2002» Марии Наумовой произошло радостное событие. Артистка сообщила, что впервые стала бабушкой, и поделилась трогательными мыслями о новом этапе своей жизни.

53-летняя Мария Наумова рассказала о пополнении в семье на своей странице в социальных сетях. Певица опубликовала искреннее обращение, посвященное рождению первого внука.

«Стать бабушкой для меня — это открытие новой, тихой и безусловной любви, в которой больше благодарности и меньше тревог. Сегодня я поздравляю маленького человека, пришедшего в этот мир. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и Божьим благословением. А для меня начинается новое измерение жизни — быть бабушкой», — написала артистка.

Facebook.

Публикация быстро набрала сотни поздравлений. Поклонники признавались, что им трудно поверить, что любимая певица уже стала бабушкой, называя ее «молодой и красивой бабушкой».

«Это непередаваемое счастье», «Внуков любят еще сильнее», «Добро пожаловать в клуб бабушек», — писали пользователи в комментариях.

Мария Наумова всегда старалась оберегать личную жизнь своей семьи от внимания публики. Известно, что вместе с супругом Райтисом Булансом она воспитала дочь Рамону и сына Артура. Несмотря на популярность, пришедшую после победы на «Евровидении» в 2002 году, артистка редко рассказывает о событиях в семейной жизни.

Новость о рождении первого внука стала для поклонников Марии Наумовой приятным сюрпризом. Судя по теплым словам самой певицы, впереди у нее начинается новый и очень важный этап жизни, наполненный особой любовью и семейным счастьем.