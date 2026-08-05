Если у вас есть любимые вещи, которые вы носите практически каждый день, вы, вероятно, замечали, что они быстро теряют свой вид. Причиной этого часто становится неправильный уход. В этой статье мы рассмотрим, как стирать и чистить капризные вещи.

Бейсболка

Летом мы все склонны потеть, и в особенно жаркие дни волосы могут стать грязными к вечеру. Задумывались ли вы, сколько жира скапливается на бейсболке, когда вы прячете голову от палящих лучей? Даже если загрязнения не заметны на первый взгляд, кепка может стать грязной. Если загрязнения легкие, достаточно замочить ее в раковине и аккуратно отжать. Главное — не скручивать поля, чтобы не деформировать головной убор. Используйте чистое полотенце, чтобы промокнуть кепку. Если же на бейсболке уже заметна грязь, действуйте иначе.

* Наполните чистую раковину прохладной водой и добавьте безопасный для цвета кислородный отбеливатель согласно инструкции.

* Чтобы избавиться от пятен, окуните кепку в воду и нанесите каплю моющего средства на пятно. Мягкая зубная щетка поможет аккуратно почистить загрязненную область.

* Замочите кепку примерно на час.

* Прополощите ее в прохладной чистой воде.

Льняная одежда

Лен — одна из самых популярных летних тканей, известная своей легкостью и воздухопроницаемостью. Однако многие не знают, как правильно ухаживать за льном. Льняные волокна прочны и долговечны, но могут испортиться при неправильном уходе. Вот несколько правил, как сохранить любимую вещь в порядке.

* Если льняная одежда не слишком грязная, а просто потеряла свежий вид, можно освежить ее с помощью отпаривателя.

* Если вещь нужно постирать, используйте только холодную воду.

* Полный цикл в сушилке не подходит для льна, так как он может сминаться. Поместите вещь на 10 минут в сушилку при низкой температуре, а затем повесьте сушиться естественным образом, чтобы сделать ее мягче.

* Гладить лен рекомендуется наизнанку, чтобы избежать блеска и сохранить текстуру. Поместите ткань между одеждой и утюгом и гладьте льняную вещь, пока она слегка влажная.

Купальник

Купальный костюм подвержен сильному износу из-за химикатов в бассейне, солнцезащитного крема, соли, пота и песка. Если вы научитесь правильно стирать купальники, сможете сохранить их на несколько сезонов.

* Обязательно стирайте купальник после каждой носки, чтобы он прослужил дольше.

* Лучше всего стирать купальник вручную, чтобы предотвратить его растяжение.

* Наполните раковину теплой водой и добавьте мягкое моющее средство, предназначенное для спортивной одежды. Одной чайной ложки достаточно для стирки одного купальника. В крайнем случае можно добавить немного белого уксуса для дезодорирования и антибактериальных свойств.

* Для чистки участков с пятнами от солнцезащитного крема используйте мягкую щетку.

* В конце стирки обязательно сполосните купальник чистой прохладной водой и аккуратно отожмите руками.

* Сушите его на открытом воздухе, промокнув излишки влаги махровым полотенцем. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы цвет купальника не потерял яркость.

Рюкзак

Если у вас есть ребенок школьного возраста, вы, вероятно, сталкивались с проблемой грязного рюкзака. Ручки могут течь, бананы и сэндвичи раздавливаться, а грязные кроссовки валяться на дне вместе с тетрадями. Перед стиркой проверьте этикетку по уходу, которая, скорее всего, находится в основном отделении. Если на этикетке указано, что рюкзак нельзя погружать в воду, используйте губку и немного мягкого моющего средства для протирания особенно грязных участков. Если этикетки нет, можно стирать сумку в машинке.

* Если есть внешние или внутренние пятна, аккуратно нанесите пятновыводитель с помощью зубной щетки на пораженные участки и оставьте на 30 минут.

* Выверните рюкзак наизнанку или поместите его в наволочку или мешок для белья, чтобы ремни и молнии не повредились в машинке.

* Используйте небольшое количество мягкого моющего средства и стирайте рюкзак в щадящем режиме в холодной воде. Если во время отжима он сбивается в комки, остановите машину и расправьте его.

* Сушите рюкзак в горизонтальном положении на открытом воздухе, так как сушка в барабане может повредить сумку и вызвать разрывы. Перед использованием убедитесь, что рюкзак полностью высох, чтобы избежать неприятного запаха.

Пуховик

Стирать зимнюю одежду рекомендуется в конце сезона, перед тем как убрать ее на хранение. Но иногда мы забываем об этом, и возникает необходимость привести вещи в порядок перед началом осени. Особо капризные экземпляры можно сдать в химчистку, но пуховик можно постирать и в машинке. Вот как это сделать.

* Прочитайте этикетки по уходу за тканью, чтобы узнать, можно ли стирать пуховик в машине.

* Застегните все молнии и освободите карманы. Проверьте швы пуховика на прочность, чтобы убедиться, что они не испортятся во время стирки.

* Выберите бережную стирку и необходимый цикл отжима. Добавьте моющее средство без красителей.

* Сбалансируйте загрузку машинки, добавив несколько полотенец одинакового цвета. Время от времени останавливайте стиральную машину, чтобы удалить воздух из вещей.

* Сушите в стиральной машине при низкой температуре, добавив несколько теннисных мячиков для сушки, чтобы разбить комки пера или пуха.