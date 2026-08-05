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Кошка-поводырь направляет слепую собаку с помощью мяуканья 0 160

Люблю!
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка-поводырь направляет слепую собаку с помощью мяуканья

Животные стали лучшими друзьями и помогают друг другу.

 

В социальных сетях стало популярным видео с кошкой-поводырем, которая ведет своего слепого друга-пса по дому с помощью мяуканья, сообщает Daily Mail.

Робин Вагнер забрала из приюта щенка по имени Блейз в апреле 2019 года. Ей сообщили, что пес родился слепым на один глаз. Спустя полтора года после операции Блейз полностью потерял зрение, но это не помешало ему вести полноценную жизнь, во многом благодаря его подруге, кошке по имени Сатин.

Кошка научилась мяуканьем подсказывать Блейзу, как двигаться, чтобы он не врезался в мебель и стены. По словам Робин, Сатин не сразу стала поводырем. После того, как Блейз ослеп, он часто сбивал кошку, и она начала мяукать заранее, чтобы он знал, где она находится.

Со временем связь между животными укрепилась, и кошка начала использовать свое мяуканье, чтобы предостерегать Блейза от столкновений с предметами. Интересно, что, по словам хозяйки, Сатин не самая ласковая кошка, но с псом они стали очень близкими друзьями. Животные не только гуляют вместе, но и играют и спят рядом.

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