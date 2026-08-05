Что чувствует человек, находясь в коме? Этот вопрос давно вызывает споры и интерес. Пользователи Reddit, которым довелось пережить кому после тяжелых травм, операций и заболеваний, поделились своими воспоминаниями. Одни не помнят абсолютно ничего, другие рассказывают о ярких галлюцинациях, а некоторые уверяют, что слышали происходящее вокруг. Подборку таких историй опубликовал BuzzFeed.

Многие участники обсуждения признались, что пребывание в коме ощущалось не как сон и даже не как темнота.

Один пользователь, который провел в коме около двух недель после остановки сердца в подростковом возрасте, рассказал, что у него образовался огромный провал в памяти — примерно за две недели до комы и еще неделю после пробуждения. По его словам, люди часто спрашивают, слышал ли он голоса родственников или видел сны, однако ничего подобного не было.

«Кома была даже не чернотой. Ее просто не существовало. Я никак не мог поверить, что на календаре уже середина октября, ведь последнее, что я помнил, — конец сентября», — рассказал он.

Другой участник провел три дня в медикаментозной коме после тяжелой велосипедной аварии. Он проснулся, совершенно не понимая, почему оказался в больнице, и не сохранил ни единого воспоминания о времени, проведенном без сознания.

Еще один пользователь, которого ввели в искусственную кому после эпилептического приступа, вспоминает лишь моменты, когда приходил в себя от наркоза и пытался вытащить дыхательную трубку. Саму кому он описывает одной фразой: «Никаких снов, никакого света, никаких голосов — просто ничего».

Некоторые признались, что после тяжелой черепно-мозговой травмы потеряли не только воспоминания о коме, но и несколько лет собственной жизни. Один мужчина рассказал, что память начала нормально работать лишь спустя полтора месяца после пробуждения, а близкие утверждают, что его характер сильно изменился. Другой пользователь, перенесший тяжелое падение с высоты, тоже заметил перемены: он стал более замкнутым, тревожным и эмоциональным, хотя прекрасно помнит, каким был раньше.

Однако не у всех воспоминания ограничиваются пустотой.

Некоторые участники рассказали о необычайно реалистичных сновидениях и галлюцинациях. Один мужчина после автомобильной аварии был уверен, что врачи и медсестры хотят его убить, а сестра якобы спасла его и отвезла домой. При этом все происходило только в его воображении — в реальности он все это время находился в больнице. Ему также казалось, что он ежедневно ходил на работу, где коллеги однажды привязали его к стулу и оставили одного на ночь. После пробуждения он долго был уверен, что все это произошло на самом деле.

Другой пациент, находившийся в медикаментозной коме после операции на сердце, вспоминал мучительные кошмары. Ему казалось, что его похитила медсестра, продала в сексуальное рабство, а родственники стали жертвами убийства. По его словам, эти переживания были настолько реалистичными, что он не мог убедить себя, будто это лишь сон.

Несколько человек рассказали, что, несмотря на бессознательное состояние, все же слышали окружающих.

Женщина, оказавшаяся в коме после экстренного кесарева сечения, вспоминает плач своего отца и голоса людей вокруг, хотя изображение перед глазами казалось калейдоскопом. Другой пользователь рассказал, что слышал людей в палате, но его глаза были заклеены, и он не мог открыть их или пошевелиться. А мужчина, которого врачи считали полностью без сознания, после пробуждения пересказал разговоры родственников у своей кровати, чем сильно удивил медиков. По его словам, временами он словно просыпался, слышал происходящее вокруг, но был не способен двигаться или говорить.

Некоторые истории оказались особенно необычными.

Один пользователь рассказал, что во время комы чувствовал себя так, словно путешествовал по бесконечному пространству без тела. Он описывает это состояние как полное спокойствие, отсутствие страха и ощущение присутствия других существ. По его словам, он даже задумывался о том, чтобы «отпустить себя», но постоянно вспоминал маленькую дочь, которой тогда был всего год. Именно мысли о семье, считает он, помогли ему вернуться к жизни.

Другой мужчина говорил, что ощущал кому как осознанный сон, в котором мог создавать собственный мир. После выписки он рассказывал друзьям, что это было самое удивительное переживание в его жизни. Позже, спустя несколько недель после возвращения домой, он покончил с собой. Его знакомый считает, что тот хотел вернуться в тот мир, который видел во время комы.

Многие участники обсуждения признаются, что после комы им пришлось заново учиться ходить, говорить, восстанавливать память и привыкать к изменившейся жизни. При этом большинство сходятся в одном: пребывание в коме оказалось совсем не таким, каким его обычно показывают в кино. Для одних это была абсолютная пустота, для других — длинный и очень реалистичный сон, а для третьих — состояние между сознанием и бессознательностью, воспоминания о котором остались на всю жизнь.