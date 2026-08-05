Мелатонин давно известен как средство для улучшения сна, однако новое исследование показало, что он может быть полезен и людям с хроническими болями в мышцах и суставах. При этом ученые подчеркивают: пока его не стоит рассматривать как замену традиционному лечению.

Миллионы людей принимают мелатонин, чтобы легче засыпать, но теперь исследователи обнаружили еще одно возможное полезное свойство этого гормона. Согласно результатам нового метаанализа, мелатонин способен уменьшать интенсивность хронической мышечно-скелетной боли и одновременно улучшать качество сна, передает Verywell Health.

Что выяснили ученые

Исследование, проведенное специалистами Сиднейского университета, объединило данные 23 рандомизированных клинических испытаний, посвященных влиянию мелатонина на хроническую боль в мышцах и суставах.

Анализ показал, что по сравнению с плацебо мелатонин:

снижал интенсивность хронической боли;

значительно улучшал качество сна;

не продемонстрировал убедительной эффективности при послеоперационной боли.

По словам специалиста по лечению боли, доцента Йельской школы медицины Чарльза Одонкора, который не участвовал в исследовании, среднее уменьшение боли составило примерно 7–11 баллов по 100-балльной шкале.

«Это сопоставимо с действием распространенных противовоспалительных препаратов, однако для многих пациентов такое улучшение может оказаться недостаточно выраженным, чтобы они его отчетливо почувствовали. При этом влияние на качество сна оказалось более стабильным, чем обезболивающий эффект», — отметил эксперт.

Насколько это эффективно?

Авторы исследования считают, что мелатонин способен уменьшать хроническую мышечно-скелетную боль примерно так же, как некоторые нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например ибупрофен, которые часто назначают при подобных состояниях.

Однако специалисты призывают не делать поспешных выводов.

Доцент Университета Южной Флориды Хивон Грей подчеркнула, что качество имеющихся доказательств остается низким или умеренным, а результаты различных исследований заметно отличаются друг от друга. Поэтому необходимы дополнительные клинические испытания с едиными схемами дозирования и длительным наблюдением.

Какая доза считается оптимальной?

Однозначного ответа пока нет.

В исследованиях использовались дозировки от 1 до 10 мг, а продолжительность приема составляла от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому определить наиболее эффективную дозу ученым пока не удалось.

По словам Чарльза Одонкора, более высокие дозы не показали явных преимуществ, тогда как более длительный прием может приносить больше пользы.

Возможные побочные эффекты

В ходе исследований серьезных проблем не выявили.

Наиболее частыми побочными эффектами были:

тошнота;

головокружение;

головная боль;

сонливость.

При этом ученые отмечают, что большинство исследований продолжались недолго, поэтому данных о безопасности длительного применения пока недостаточно.

Может ли мелатонин заменить лекарства?

Нет.

Авторы исследования считают, что сегодня мелатонин можно рассматривать лишь как дополнительное средство, а не как основное лечение хронической боли.

Эксперты напоминают, что доказанную эффективность по-прежнему имеют физическая активность, лечебная физкультура, физиотерапия и лекарственные препараты, назначенные врачом.

Кроме того, для уменьшения воспаления и поддержания общего здоровья специалисты рекомендуют придерживаться сбалансированного питания, включающего овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и орехи, а также ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов.

Почему важно проконсультироваться с врачом

Несмотря на то что мелатонин считается относительно безопасной и недорогой добавкой, специалисты советуют не начинать его прием самостоятельно.

По словам Чарльза Одонкора, мелатонин может взаимодействовать с седативными препаратами, антикоагулянтами, средствами для снижения артериального давления и лекарствами для лечения сахарного диабета.

Кроме того, поскольку мелатонин относится к пищевым добавкам, фактическое содержание действующего вещества в препарате может отличаться от указанного на упаковке.

Новое исследование показывает, что мелатонин может не только улучшать сон, но и умеренно снижать хроническую боль в мышцах и суставах. Однако имеющихся данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать его в качестве самостоятельного метода лечения. Специалисты считают, что мелатонин может стать полезным дополнением к комплексной терапии, но принимать его следует только после консультации с врачом, особенно если человек уже получает медикаментозное лечение.