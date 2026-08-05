Август 2026 года обещает стать по-настоящему счастливым для представителей пяти знаков Зодиака. Астрологи считают, что сочетание нескольких важных астрономических событий откроет перед ними новые возможности в любви, карьере, финансах и личном развитии.

В течение месяца произойдут сразу несколько значимых астрологических событий. Уже 6 августа Венера перейдет в знак Весов, усилив влияние на отношения и общение. 9 августа Меркурий окажется во Льве, помогая ярче проявлять свои идеи и таланты. С 11 августа Марс в Раке потребует большей осмотрительности в поступках. Новолуние во Льве 12 августа станет удачным временем для новых начинаний, 22 августа Солнце перейдет в Деву, добавив практичности, а полнолуние в Рыбах 28 августа поможет укрепить уверенность в себе.

Лев

Для Львов август станет месяцем ярких побед и личного роста. Солнце в вашем знаке придаст сил для достижения целей, Венера улучшит отношения с близкими, а Меркурий подарит новые идеи и поможет раскрыть способности. Новолуние принесет полезные знакомства и новые перспективы, а конец месяца позволит извлечь максимум пользы из прошлого опыта.

Весы

Весов ждет период обновления и укрепления уверенности в себе. Венера поможет наладить отношения и привлечь поддержку окружающих, а Меркурий расширит круг общения и откроет путь к новым проектам. Марс подтолкнет к карьерным переменам, а вторая половина августа поможет правильно расставить жизненные приоритеты.

Водолей

Август подарит Водолеям новые возможности в личной жизни, обучении и путешествиях. Венера откроет новые горизонты, а Меркурий поможет укрепить важные связи и лучше понимать окружающих. Поддержка Юпитера усилит уверенность в себе, а конец месяца станет идеальным временем для внутреннего обновления.

Овен

Овны почувствуют прилив энергии и желание действовать. Венера благоприятно скажется на отношениях, а Меркурий поможет проявить себя в работе и творчестве. Новолуние принесет романтические знакомства и яркие события, а во второй половине месяца удастся навести порядок в делах и сосредоточиться на главном.

Близнецы

Для Близнецов август станет временем новых идей и важных решений. Солнце поможет проявить лидерские качества, Венера вдохновит на интересные проекты, а Меркурий позволит окружающим по достоинству оценить ваши способности. К концу месяца появится возможность пересмотреть планы и выбрать наиболее перспективное направление.

По мнению астрологов, именно эти пять знаков смогут максимально использовать благоприятную энергетику августа. Однако они напоминают: любые звездные прогнозы — лишь ориентир, а окончательный результат зависит прежде всего от собственных решений и действий человека.