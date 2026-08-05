43-летняя певица Алсу поделилась с поклонниками новыми кадрами, которые вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие уверены, что после развода артистка заметно преобразилась и выглядит счастливее, чем когда-либо.

После расставания с бизнесменом Яном Абрамовым летом 2024 года Алсу стала значительно активнее общаться с поклонниками в социальных сетях, регулярно публикуя фотографии и видеоролики из своей повседневной жизни.

На этот раз певица записала короткое видео во время поездки в автомобиле. Ветер развевал ее волосы, а сама артистка с улыбкой подпевала собственной песне, в которой звучат слова о вере в настоящую любовь.

Instagram.

Новые кадры вызвали множество восторженных откликов. Пользователи отметили, что Алсу выглядит посвежевшей, счастливой и очень молодой.

«Самая красивая и роскошная женщина», «Она будто с каждым днем становится моложе», «Развод явно пошел вам на пользу!» — написали поклонники в комментариях.

Напомним, Алсу — мама троих детей. В браке с Яном Абрамовым у нее родились дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

Судя по реакции поклонников, сегодня внимание публики привлекает не только творчество Алсу, но и ее заметно изменившийся образ. Многие считают, что новый этап в жизни сделал певицу еще более уверенной и счастливой.