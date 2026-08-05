Актриса Анна Банщикова поделилась с поклонниками редкими семейными фотографиями, сделанными во время отдыха на море. Звезда сериала «Ищейка» призналась, что особенно рада возможности провести несколько дней вместе с детьми.

Анна Банщикова — многодетная мама. В браке с американским адвокатом Всеволодом Шахановым она воспитывает троих детей — сыновей Михаила и Александра, а также дочь Марию.

Сейчас актриса проводит августовский отпуск на море. На этот раз компанию ей составили средний сын Александр и младшая дочь Мария. На опубликованных фотографиях дети наслаждаются отдыхом, а сама артистка не скрывает хорошего настроения.

«Счастлива, что удалось выбраться на несколько дней на море с детьми в отель», — написала Банщикова.

Кроме Александра и Марии у актрисы есть старший сын Михаил. Недавно ему исполнилось 19 лет. По этому случаю Анна опубликовала его современную фотографию рядом с детским снимком, показав, как сильно он изменился за эти годы.

Поклонники сразу обратили внимание на внешность молодого человека, осыпав его комплиментами. В комментариях многие называли Михаила настоящим красавцем и отмечали, что он явно унаследовал лучшие черты родителей.

Анна Банщикова редко делится подробностями семейной жизни, поэтому каждое новое фото с детьми вызывает большой интерес у поклонников. Судя по их реакции, повзрослевшие сыновья и дочь актрисы уже стали настоящими любимцами ее подписчиков.