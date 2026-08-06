Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа аминокислота, которая помогает иммунитету распознавать рак и вирусы 0 322

Люблю!
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилые люди на кухне

Американские ученые выяснили, что одна из незаменимых для организма аминокислот играет ключевую роль в работе иммунной системы. При ее дефиците защитные механизмы организма начинают хуже распознавать вирусы и опухолевые клетки, а восполнить запасы можно с помощью обычных продуктов.

Наш организм ежедневно противостоит вирусам, бактериям и клеткам с опасными мутациями. Однако эффективность этой защиты во многом зависит от полноценного питания. Исследователи из Рокфеллеровского университета (США) установили, что важную роль в иммунном ответе играет аминокислота аргинин.

Аргинин необходим для нормального синтеза белков. Ученые обнаружили, что при его недостатке нарушается работа рибосом — клеточных структур, отвечающих за производство белков. В результате снижается выработка белка MHC-I, который служит своеобразным «маяком» для иммунной системы, помогая Т-лимфоцитам распознавать зараженные вирусами или измененные клетки.

Если такого сигнала нет, иммунитет хуже обнаруживает потенциальную угрозу, а поврежденные клетки получают возможность бесконтрольно размножаться.

Что показало исследование

Во время исследований различных заболеваний — от гриппа и COVID-19 до рака кишечника — ученые заметили одну закономерность: снижение уровня аргинина сопровождалось ослаблением защитных механизмов организма.

Эксперименты на мышах показали, что рацион с повышенным содержанием аргинина снижал количество возникающих опухолей. Кроме того, животные, получавшие достаточное количество этой аминокислоты, легче переносили вирусные инфекции, а симптомы заболевания были менее выраженными.

Исследователи также отметили, что положительный эффект наблюдался даже тогда, когда аргинин начинали давать уже после заражения.

В каких продуктах содержится аргинин

В норме организм способен самостоятельно вырабатывать аргинин, однако при сильном стрессе, интенсивных физических нагрузках, травмах или инфекциях его может не хватать.

Пополнить запасы помогают обычные продукты.

Животные источники:

  • говядина и мясо птицы;

  • лосось и тунец;

  • креветки и кальмары;

  • яйца;

  • молочные продукты.

Растительные источники:

  • тыквенные и подсолнечные семечки;

  • арахис, миндаль, грецкие и кедровые орехи;

  • соя, тофу, эдамаме;

  • чечевица и нут.

Биологи также отмечают, что с возрастом уровень аргинина в организме постепенно снижается, что может быть одной из причин более тяжелого течения вирусных заболеваний и повышенной восприимчивости к некоторым видам онкологии у пожилых людей.

Авторы исследования считают, что полноценное поступление аргинина с пищей помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. Вместе с тем они подчеркивают: полученные результаты пока основаны главным образом на лабораторных исследованиях, поэтому рассматривать аргинин как средство профилактики или лечения рака нельзя. Специалисты рекомендуют прежде всего придерживаться сбалансированного питания, а любые добавки принимать только после консультации с врачом.

×
Читайте нас также:
#медицина #питание #иммунитет #рак #исследования #вирусы #белки #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 10 вещей, которые умели делать только дети в СССР
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за бейсболкой, купальником и другими капризными вещами
Изображение к статье: Мелатонин
Изображение к статье: Кома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Wildberries
В мире
Изображение к статье: Россия нанесла удары по трем областям Украины
В мире
Изображение к статье: Спидометр Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: взлет самолета
Политика
Изображение к статье: Иэн Кук
Люблю!
Изображение к статье: заправка топливом авто
ЧП и криминал
Изображение к статье: Wildberries
В мире
Изображение к статье: Россия нанесла удары по трем областям Украины
В мире
Изображение к статье: Спидометр Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео