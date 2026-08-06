Американские ученые выяснили, что одна из незаменимых для организма аминокислот играет ключевую роль в работе иммунной системы. При ее дефиците защитные механизмы организма начинают хуже распознавать вирусы и опухолевые клетки, а восполнить запасы можно с помощью обычных продуктов.

Наш организм ежедневно противостоит вирусам, бактериям и клеткам с опасными мутациями. Однако эффективность этой защиты во многом зависит от полноценного питания. Исследователи из Рокфеллеровского университета (США) установили, что важную роль в иммунном ответе играет аминокислота аргинин.

Аргинин необходим для нормального синтеза белков. Ученые обнаружили, что при его недостатке нарушается работа рибосом — клеточных структур, отвечающих за производство белков. В результате снижается выработка белка MHC-I, который служит своеобразным «маяком» для иммунной системы, помогая Т-лимфоцитам распознавать зараженные вирусами или измененные клетки.

Если такого сигнала нет, иммунитет хуже обнаруживает потенциальную угрозу, а поврежденные клетки получают возможность бесконтрольно размножаться.

Что показало исследование

Во время исследований различных заболеваний — от гриппа и COVID-19 до рака кишечника — ученые заметили одну закономерность: снижение уровня аргинина сопровождалось ослаблением защитных механизмов организма.

Эксперименты на мышах показали, что рацион с повышенным содержанием аргинина снижал количество возникающих опухолей. Кроме того, животные, получавшие достаточное количество этой аминокислоты, легче переносили вирусные инфекции, а симптомы заболевания были менее выраженными.

Исследователи также отметили, что положительный эффект наблюдался даже тогда, когда аргинин начинали давать уже после заражения.

В каких продуктах содержится аргинин

В норме организм способен самостоятельно вырабатывать аргинин, однако при сильном стрессе, интенсивных физических нагрузках, травмах или инфекциях его может не хватать.

Пополнить запасы помогают обычные продукты.

Животные источники:

говядина и мясо птицы;

лосось и тунец;

креветки и кальмары;

яйца;

молочные продукты.

Растительные источники:

тыквенные и подсолнечные семечки;

арахис, миндаль, грецкие и кедровые орехи;

соя, тофу, эдамаме;

чечевица и нут.

Биологи также отмечают, что с возрастом уровень аргинина в организме постепенно снижается, что может быть одной из причин более тяжелого течения вирусных заболеваний и повышенной восприимчивости к некоторым видам онкологии у пожилых людей.

Авторы исследования считают, что полноценное поступление аргинина с пищей помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. Вместе с тем они подчеркивают: полученные результаты пока основаны главным образом на лабораторных исследованиях, поэтому рассматривать аргинин как средство профилактики или лечения рака нельзя. Специалисты рекомендуют прежде всего придерживаться сбалансированного питания, а любые добавки принимать только после консультации с врачом.