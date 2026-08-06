Летняя жара опасна не только для людей, но и для электроники. Эксперты предупреждают, что оставленный в раскаленном автомобиле смартфон может перегреться настолько, что это приведет к снижению производительности, повреждению аккумулятора и даже выходу устройства из строя. Специалисты объяснили, как избежать перегрева и что делать, если телефон уже стал слишком горячим.

Если после поездки в машине смартфон становится настолько горячим, что его неприятно держать в руках, это серьезный повод задуматься. Перегрев способен не только ухудшить работу устройства, но и повредить его внутренние компоненты, а также значительно ускорить износ аккумулятора. Об этом говорится в материале Engadget.

Чем опасен перегрев

В худшем случае перегретый аккумулятор может столкнуться с так называемым тепловым разгоном — процессом, при котором батарея перестает эффективно отводить тепло и внутри нее запускается неконтролируемая химическая реакция. Именно это может привести к вздутию аккумулятора, которое пользователи часто называют «вздувшейся батареей».

Автомобиль считается одним из самых неблагоприятных мест для смартфона в жаркую погоду. Закрытый металлический салон быстро раскаляется под солнечными лучами, а телефон одновременно получает тепло извне и выделяет собственное во время работы. Чтобы избежать перегрева, необходимо уменьшить нагрузку на устройство и создать условия для его естественного охлаждения.

Не оставляйте телефон под солнцем

Одна из самых распространенных ошибок — класть смартфон на приборную панель. Несмотря на удобство такого расположения для навигации, именно здесь устройство сильнее всего нагревается из-за прямых солнечных лучей, проходящих через лобовое стекло.

Особенно опасно, если смартфон одновременно лежит на солнце и заряжается. В этом случае тепло от панели, высокая температура в салоне и нагрев аккумулятора во время зарядки быстро создают условия для критического перегрева.

Если телефон необходим для навигации, лучше закрепить его в более прохладном месте. Хорошим решением станет направление потока воздуха от кондиционера на заднюю часть устройства — это поможет эффективнее отводить тепло, подобно тому как работают системы охлаждения ноутбуков и настольных компьютеров.

При этом специалисты предупреждают: слишком резко охлаждать раскаленный смартфон не стоит. При высокой влажности внутри корпуса может образоваться конденсат, который способен повредить электронные компоненты.

Чехол тоже может мешать охлаждению

Во время поездок в сильную жару рекомендуется по возможности снимать защитный чехол. Силиконовые и пластиковые аксессуары хорошо защищают смартфон от падений и ударов, однако одновременно ухудшают теплоотдачу корпуса, из-за чего устройство остывает значительно медленнее.

Как снизить риск перегрева

Смартфон нагревается не только из-за высокой температуры окружающей среды. Во время работы процессор, модем и аккумулятор сами выделяют тепло, а в жару встроенная система охлаждения может уже не справляться с его отводом.

Главное правило — по возможности не заряжать телефон в раскаленном автомобиле. Особенно это касается беспроводной зарядки, которая менее эффективна и выделяет больше тепла, чем зарядка по кабелю. Автомобильные держатели с функцией беспроводной зарядки удобны, но летом они могут стать дополнительным источником перегрева.

По возможности стоит уменьшить нагрузку на устройство. Если маршрут хорошо знаком, можно отказаться от постоянной работы навигатора. Если пользоваться смартфоном необходимо, рекомендуется снизить яркость экрана, отключить ненужные функции, например Wi-Fi, и не запускать ресурсоемкие приложения — игры, программы для обработки видео и другое требовательное к производительности программное обеспечение.

Что делать, если телефон уже перегрелся

Если смартфон стал слишком горячим, первым делом следует выключить его и убрать из-под прямых солнечных лучей. Не стоит пытаться быстро охладить устройство, помещая его в холодильник или направляя на него очень холодный воздух. Резкий перепад температуры может привести к образованию влаги внутри корпуса, что способно вызвать серьезные повреждения электроники.

Эксперты напоминают, что перегрев смартфона легче предотвратить, чем устранять его последствия. Достаточно не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами, избегать зарядки в раскаленном салоне, по возможности снимать защитный чехол и снижать нагрузку на телефон в жаркую погоду. Эти простые меры помогут сохранить производительность устройства и продлить срок службы аккумулятора.