29-летний британец Иэн Кук вел активный образ жизни, регулярно играл в футбол и недавно стал отцом. Когда у него заболела левая рука, врач решил, что причиной стало обычное растяжение. Однако спустя несколько недель мужчина внезапно умер — вскрытие показало тяжелое заболевание сердца, которое осталось нераспознанным.

29-летний житель Великобритании Иэн Кук не жаловался на здоровье и считался человеком в отличной физической форме. Он регулярно играл в футбол, недавно женился и радовался рождению сына Зака. Никто из близких не мог предположить, что у молодого мужчины развивается серьезное заболевание сердца.

Как рассказал изданию лучший друг Иэна Майк Скотт, незадолго до трагедии тот пожаловался на боль в левой руке.

«Я сказал ему, что это может быть связано с сердцем, и посоветовал обратиться к врачу. Иэн записался на прием к терапевту, но врач решил, что это обычное растяжение мышцы. По его мнению, боль возникла из-за того, что Иэн поднимал тяжелые коробки на работе. До сих пор жалею, что не настоял на дополнительном обследовании», — вспоминает Майк.

Трагедия произошла спустя несколько недель

Через несколько недель после визита к врачу Иэна не стало.

Вечером перед трагедией он остался смотреть телевизор, пока его жена Сара вместе с маленьким сыном легли спать. Утром женщина обнаружила мужа без признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали ишемическая болезнь сердца и гипертрофия левого желудочка. Опасное заболевание не было выявлено при жизни, несмотря на обращение к врачу.

«Никто не мог представить, что у Иэна настолько серьезные проблемы с сердцем. Он играл сразу за несколько футбольных команд, находился в прекрасной физической форме, недавно женился и был невероятно счастлив после рождения сына. Он обожал своего ребенка», — рассказал Майк Скотт.

Скрытые болезни сердца могут долго не проявляться

По данным британской благотворительной организации Cardiac Risk in the Young, каждую неделю в Великобритании около 12 молодых людей умирают из-за ранее не диагностированных заболеваний сердца. Во многих случаях до трагедии симптомы либо отсутствуют вовсе, либо оказываются настолько неспецифичными, что их принимают за менее опасные проблемы.

«Я даже не представлял, насколько часто происходят подобные случаи. Это гораздо более распространенная проблема, чем многие думают», — признается друг погибшего.

Память о друге помогла начать важный проект

В десятую годовщину смерти Иэна Майк Скотт запустил благотворительную кампанию «Вызов Бэтмена» — именно так друзья называли Иэна.

Цель проекта — собрать средства на проведение бесплатных кардиологических обследований для молодых людей в городе, где жил погибший.

«Возможно, это поможет спасти хотя бы одну жизнь», — говорит Майк.

Эта история напоминает, что заболевания сердца могут развиваться даже у молодых и физически активных людей. Боль в левой руке, особенно если она возникает без очевидной травмы или сопровождается другими настораживающими симптомами, требует внимательной оценки. Специалисты подчеркивают, что при сохраняющихся или необычных жалобах важно не игнорировать их и при необходимости добиваться дополнительного обследования, поскольку своевременная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний может спасти жизнь.