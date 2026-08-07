Легендарный голливудский актер Майкл Дуглас стал официальным послом Майорки. На торжественную церемонию 81-летний артист пришел вместе с 23-летней дочерью Кэрис, которая все увереннее строит собственную актерскую карьеру.

81-летний Майкл Дуглас получил почетное звание посла Майорки — в знак признания его многолетней привязанности к острову и вклада в сохранение его культурного наследия.

На церемонии актер появился вместе с 23-летней дочерью Кэрис, рожденной в браке с Кэтрин Зетой-Джонс. Девушка выбрала элегантный образ: черный топ на тонких бретелях и длинную юбку с ажурным подолом, дополнив наряд золотистыми босоножками, небольшой сумкой и лаконичными украшениями. Сам Дуглас был одет в белую рубашку, темно-синий костюм без галстука и классические туфли.

Майкл Дуглас приобрел виллу в горах Трамунтана на Майорке еще в 1989 году. На территории поместья он разбил виноградники, где производят местное вино, а за десятилетия стал заметной фигурой в общественной и культурной жизни Вальдемоссы. Именно за эту многолетнюю деятельность актеру и присвоили почетный статус посла острова.

Тем временем Кэрис продолжает идти по стопам знаменитых родителей. В прошлом году она окончила Брауновский университет, где изучала кино и международные отношения, а этим летом дебютировала на профессиональной театральной сцене в Нью-Йорке.

Фото: соцсети.

Молодая актриса исполнила роль Нины Заречной в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка». До нее этот образ воплощали такие известные актрисы, как Хелен Миррен, Натали Портман, Сирша Ронан, Эмилия Кларк и Кэри Маллиган. По словам Кэрис, родители очень гордятся ее первым серьезным успехом в театре.

Пока Майкл Дуглас получает признание за вклад в развитие Майорки, его дочь делает первые уверенные шаги в профессии. Судя по всему, актерская династия семьи Дуглас — Зета-Джонс получает достойное продолжение.