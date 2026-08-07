Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

23-летняя наследница Майкла Дугласа произвела впечатление на публику 1 415

Люблю!
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Майкл Дуглас

Легендарный голливудский актер Майкл Дуглас стал официальным послом Майорки. На торжественную церемонию 81-летний артист пришел вместе с 23-летней дочерью Кэрис, которая все увереннее строит собственную актерскую карьеру.

81-летний Майкл Дуглас получил почетное звание посла Майорки — в знак признания его многолетней привязанности к острову и вклада в сохранение его культурного наследия.

На церемонии актер появился вместе с 23-летней дочерью Кэрис, рожденной в браке с Кэтрин Зетой-Джонс. Девушка выбрала элегантный образ: черный топ на тонких бретелях и длинную юбку с ажурным подолом, дополнив наряд золотистыми босоножками, небольшой сумкой и лаконичными украшениями. Сам Дуглас был одет в белую рубашку, темно-синий костюм без галстука и классические туфли.

Майкл Дуглас приобрел виллу в горах Трамунтана на Майорке еще в 1989 году. На территории поместья он разбил виноградники, где производят местное вино, а за десятилетия стал заметной фигурой в общественной и культурной жизни Вальдемоссы. Именно за эту многолетнюю деятельность актеру и присвоили почетный статус посла острова.

Тем временем Кэрис продолжает идти по стопам знаменитых родителей. В прошлом году она окончила Брауновский университет, где изучала кино и международные отношения, а этим летом дебютировала на профессиональной театральной сцене в Нью-Йорке.

duglas8.jpg

Фото: соцсети.

Молодая актриса исполнила роль Нины Заречной в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка». До нее этот образ воплощали такие известные актрисы, как Хелен Миррен, Натали Портман, Сирша Ронан, Эмилия Кларк и Кэри Маллиган. По словам Кэрис, родители очень гордятся ее первым серьезным успехом в театре.

Пока Майкл Дуглас получает признание за вклад в развитие Майорки, его дочь делает первые уверенные шаги в профессии. Судя по всему, актерская династия семьи Дуглас — Зета-Джонс получает достойное продолжение.

×
Читайте нас также:
#театр
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зрение
Изображение к статье: Иэн Кук
Изображение к статье: Смартфон
Изображение к статье: Пара 60 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вирусы и ИИ
Техно
2
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео