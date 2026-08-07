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Бумажное или обычное полотенце: чем лучше вытирать лицо после умывания 0 262

Люблю!
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина с полотенцами

Казалось бы, разницы нет, чем вытирать лицо после умывания. Однако дерматологи уверяют: от выбора полотенца во многом зависит здоровье кожи. Рассказываем, почему все больше специалистов советуют отказаться от привычных махровых полотенец в пользу одноразовых бумажных.

После умывания кожа становится особенно чувствительной: поры открыты, а значит, риск попадания бактерий возрастает. Именно поэтому важно, чтобы все, что соприкасается с лицом, было максимально чистым.

Почему обычное полотенце может стать источником проблем

Если пользоваться одним и тем же полотенцем несколько дней подряд, на его поверхности постепенно скапливаются:

  • бактерии;

  • остатки косметики;

  • кожный жир;

  • пыль;

  • ороговевшие клетки кожи.

При повторном использовании эти загрязнения могут снова попасть на лицо, способствуя появлению раздражений, воспалений и высыпаний.

Бумажные полотенца: максимум гигиены

Именно поэтому многие косметологи рекомендуют после умывания использовать одноразовые бумажные полотенца. Для каждого раза берется новый чистый лист, который затем сразу выбрасывается.

Преимущества такого варианта:

  • минимальный контакт кожи с бактериями;

  • снижение риска появления воспалений и акне;

  • не требуют стирки;

  • при аккуратном использовании не травмируют кожу.

Однако есть и недостатки. Бумажные полотенца приходится постоянно покупать, они увеличивают количество бытовых отходов, а дешевые варианты могут быть слишком жесткими или оставлять на лице бумажные ворсинки.

Когда тканевое полотенце — хороший выбор

Обычное хлопковое полотенце тоже может быть безопасным, если соблюдать простые правила.

Его плюсы:

  • служит долго;

  • хорошо впитывает влагу;

  • приятно ощущается на коже;

  • более экологично благодаря многократному использованию.

Главное условие — полотенце должно быть предназначено только для лица. Его необходимо регулярно стирать, менять каждые несколько дней и тщательно высушивать после каждого использования. Если одним полотенцем вытирают лицо, руки и тело, оно быстро превращается в рассадник бактерий.

Как правильно вытирать лицо

Специалисты советуют не растирать кожу, а аккуратно промакивать ее полотенцем. Такой способ помогает избежать раздражения, особенно если кожа чувствительная или склонна к воспалениям.

Что выбрать?

Если кожа проблемная, жирная или склонна к акне, одноразовые бумажные полотенца действительно могут стать более гигиеничным вариантом. Если же вы предпочитаете тканевые, достаточно использовать отдельное полотенце для лица, регулярно стирать его и всегда хорошо просушивать.

Эксперты отмечают: решающее значение имеет не столько материал полотенца, сколько его чистота и правильный уход. Именно это помогает сохранить кожу здоровой и снизить риск появления воспалений.

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#акне #косметика #гигиена #уход за кожей #дерматология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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