Казалось бы, разницы нет, чем вытирать лицо после умывания. Однако дерматологи уверяют: от выбора полотенца во многом зависит здоровье кожи. Рассказываем, почему все больше специалистов советуют отказаться от привычных махровых полотенец в пользу одноразовых бумажных.

После умывания кожа становится особенно чувствительной: поры открыты, а значит, риск попадания бактерий возрастает. Именно поэтому важно, чтобы все, что соприкасается с лицом, было максимально чистым.

Почему обычное полотенце может стать источником проблем

Если пользоваться одним и тем же полотенцем несколько дней подряд, на его поверхности постепенно скапливаются:

бактерии;

остатки косметики;

кожный жир;

пыль;

ороговевшие клетки кожи.

При повторном использовании эти загрязнения могут снова попасть на лицо, способствуя появлению раздражений, воспалений и высыпаний.

Бумажные полотенца: максимум гигиены

Именно поэтому многие косметологи рекомендуют после умывания использовать одноразовые бумажные полотенца. Для каждого раза берется новый чистый лист, который затем сразу выбрасывается.

Преимущества такого варианта:

минимальный контакт кожи с бактериями;

снижение риска появления воспалений и акне;

не требуют стирки;

при аккуратном использовании не травмируют кожу.

Однако есть и недостатки. Бумажные полотенца приходится постоянно покупать, они увеличивают количество бытовых отходов, а дешевые варианты могут быть слишком жесткими или оставлять на лице бумажные ворсинки.

Когда тканевое полотенце — хороший выбор

Обычное хлопковое полотенце тоже может быть безопасным, если соблюдать простые правила.

Его плюсы:

служит долго;

хорошо впитывает влагу;

приятно ощущается на коже;

более экологично благодаря многократному использованию.

Главное условие — полотенце должно быть предназначено только для лица. Его необходимо регулярно стирать, менять каждые несколько дней и тщательно высушивать после каждого использования. Если одним полотенцем вытирают лицо, руки и тело, оно быстро превращается в рассадник бактерий.

Как правильно вытирать лицо

Специалисты советуют не растирать кожу, а аккуратно промакивать ее полотенцем. Такой способ помогает избежать раздражения, особенно если кожа чувствительная или склонна к воспалениям.

Что выбрать?

Если кожа проблемная, жирная или склонна к акне, одноразовые бумажные полотенца действительно могут стать более гигиеничным вариантом. Если же вы предпочитаете тканевые, достаточно использовать отдельное полотенце для лица, регулярно стирать его и всегда хорошо просушивать.

Эксперты отмечают: решающее значение имеет не столько материал полотенца, сколько его чистота и правильный уход. Именно это помогает сохранить кожу здоровой и снизить риск появления воспалений.