Казалось бы, разницы нет, чем вытирать лицо после умывания. Однако дерматологи уверяют: от выбора полотенца во многом зависит здоровье кожи. Рассказываем, почему все больше специалистов советуют отказаться от привычных махровых полотенец в пользу одноразовых бумажных.
После умывания кожа становится особенно чувствительной: поры открыты, а значит, риск попадания бактерий возрастает. Именно поэтому важно, чтобы все, что соприкасается с лицом, было максимально чистым.
Почему обычное полотенце может стать источником проблем
Если пользоваться одним и тем же полотенцем несколько дней подряд, на его поверхности постепенно скапливаются:
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бактерии;
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остатки косметики;
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кожный жир;
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пыль;
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ороговевшие клетки кожи.
При повторном использовании эти загрязнения могут снова попасть на лицо, способствуя появлению раздражений, воспалений и высыпаний.
Бумажные полотенца: максимум гигиены
Именно поэтому многие косметологи рекомендуют после умывания использовать одноразовые бумажные полотенца. Для каждого раза берется новый чистый лист, который затем сразу выбрасывается.
Преимущества такого варианта:
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минимальный контакт кожи с бактериями;
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снижение риска появления воспалений и акне;
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не требуют стирки;
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при аккуратном использовании не травмируют кожу.
Однако есть и недостатки. Бумажные полотенца приходится постоянно покупать, они увеличивают количество бытовых отходов, а дешевые варианты могут быть слишком жесткими или оставлять на лице бумажные ворсинки.
Когда тканевое полотенце — хороший выбор
Обычное хлопковое полотенце тоже может быть безопасным, если соблюдать простые правила.
Его плюсы:
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служит долго;
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хорошо впитывает влагу;
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приятно ощущается на коже;
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более экологично благодаря многократному использованию.
Главное условие — полотенце должно быть предназначено только для лица. Его необходимо регулярно стирать, менять каждые несколько дней и тщательно высушивать после каждого использования. Если одним полотенцем вытирают лицо, руки и тело, оно быстро превращается в рассадник бактерий.
Как правильно вытирать лицо
Специалисты советуют не растирать кожу, а аккуратно промакивать ее полотенцем. Такой способ помогает избежать раздражения, особенно если кожа чувствительная или склонна к воспалениям.
Что выбрать?
Если кожа проблемная, жирная или склонна к акне, одноразовые бумажные полотенца действительно могут стать более гигиеничным вариантом. Если же вы предпочитаете тканевые, достаточно использовать отдельное полотенце для лица, регулярно стирать его и всегда хорошо просушивать.
Эксперты отмечают: решающее значение имеет не столько материал полотенца, сколько его чистота и правильный уход. Именно это помогает сохранить кожу здоровой и снизить риск появления воспалений.
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