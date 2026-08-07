Цветочные и цитрусовые композиции постепенно уступают место неожиданным сочетаниям. Этим летом парфюмеры делают ставку на ароматы дождя, металла, кунжута и даже банана, предлагая смелые решения для тех, кто хочет выделиться.

По данным Vogue Germany, в центре внимания оказались необычные ноты, которые еще недавно считались экспериментальными. Они создают свежие и запоминающиеся композиции, идеально подходящие для жаркого сезона.

Металл

Металлические ноты стали одним из самых необычных трендов этого лета. Речь идет не о запахе железа, а о прохладных минеральных оттенках, напоминающих свежий воздух после грозы, мокрый камень или прохладную металлическую поверхность.

Кунжут

Еще одним открытием сезона стали композиции с нотами кунжута. Они придают парфюму теплое ореховое звучание с легкими оттенками свежей выпечки и тахини.

Запах дождя

Парфюмеры все чаще пытаются передать ощущение летнего ливня. Это не запах воды, а сочетание нот влажной земли, прохладного воздуха, озона и мокрой листвы.

Банан

Одним из самых неожиданных трендов стали банановые ноты. При этом они звучат не как привычный сладкий фрукт, а более утонченно — с кремовыми, зелеными и тропическими оттенками.

Эксперты отмечают, что летом 2026 года в моде индивидуальность и смелые эксперименты. Вместо привычных цветочных и цитрусовых ароматов все большую популярность набирают необычные композиции, способные удивить и подчеркнуть характер своего владельца.