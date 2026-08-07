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Это лето пахнет иначе: какие необычные ароматы стали главным трендом 2026 года 0 196

Люблю!
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парфюм

ChatGPT

Цветочные и цитрусовые композиции постепенно уступают место неожиданным сочетаниям. Этим летом парфюмеры делают ставку на ароматы дождя, металла, кунжута и даже банана, предлагая смелые решения для тех, кто хочет выделиться.

По данным Vogue Germany, в центре внимания оказались необычные ноты, которые еще недавно считались экспериментальными. Они создают свежие и запоминающиеся композиции, идеально подходящие для жаркого сезона.

Металл

Металлические ноты стали одним из самых необычных трендов этого лета. Речь идет не о запахе железа, а о прохладных минеральных оттенках, напоминающих свежий воздух после грозы, мокрый камень или прохладную металлическую поверхность.

Кунжут

Еще одним открытием сезона стали композиции с нотами кунжута. Они придают парфюму теплое ореховое звучание с легкими оттенками свежей выпечки и тахини.

Запах дождя

Парфюмеры все чаще пытаются передать ощущение летнего ливня. Это не запах воды, а сочетание нот влажной земли, прохладного воздуха, озона и мокрой листвы.

Банан

Одним из самых неожиданных трендов стали банановые ноты. При этом они звучат не как привычный сладкий фрукт, а более утонченно — с кремовыми, зелеными и тропическими оттенками.

Эксперты отмечают, что летом 2026 года в моде индивидуальность и смелые эксперименты. Вместо привычных цветочных и цитрусовых ароматов все большую популярность набирают необычные композиции, способные удивить и подчеркнуть характер своего владельца.

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#мода #ароматы #цитрусовые #лето
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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