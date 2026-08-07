Если смартфон начал заряжаться заметно дольше обычного, это не всегда означает, что аккумулятор пришел в негодность. Эксперты назвали пять самых распространенных причин медленной зарядки и объяснили, как устранить проблему самостоятельно.

Если вы заметили, что телефон стал заряжаться значительно медленнее, не спешите покупать новый аккумулятор или менять смартфон. Во многих случаях проблему можно решить самостоятельно.

1. Неисправный кабель

Первое, что стоит проверить, — зарядный кабель. Именно он чаще всего становится причиной медленной зарядки. Со временем внутренние проводники могут повредиться из-за естественного износа, перегибов или даже домашних животных.

Эксперты советуют подключить телефон другим кабелем. Если с ним зарядка идет быстрее, значит, старый кабель пора заменить.

2. Слишком слабый зарядный адаптер

Еще одна распространенная причина — использование старого или маломощного адаптера питания. Многие пользователи меняют телефон, но продолжают пользоваться прежним зарядным устройством, мощности которого уже недостаточно.

Если раньше стандартными считались адаптеры на 9–18 Вт, то современные модели поддерживают зарядку мощностью до 240 Вт. Узнать мощность можно по маркировке на корпусе адаптера.

3. Смартфон не поддерживает более быструю зарядку

Даже самый мощный адаптер не ускорит зарядку, если сам телефон не рассчитан на такую мощность.

Например:

Google Pixel 8a поддерживает зарядку до 18 Вт;

iPhone 14 и iPhone 15 — до 20 Вт;

Samsung Galaxy S24 — до 25 Вт;

Xiaomi 14 Ultra — до 90 Вт.

Кроме того, на некоторых моделях функцию быстрой зарядки необходимо включить вручную в настройках аккумулятора.

4. Загрязненный разъем для зарядки

Пыль, ворсинки и грязь в зарядном разъеме могут ухудшать контакт и значительно замедлять процесс зарядки.

Для очистки специалисты рекомендуют использовать баллончик со сжатым воздухом. Если его нет, можно аккуратно удалить загрязнения деревянной зубочисткой, стараясь не повредить контакты.

5. Изношенный аккумулятор

Если телефону уже несколько лет, причиной медленной зарядки может быть естественный износ батареи.

Владельцы iPhone могут проверить состояние аккумулятора в меню «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора и зарядка».

Замена батареи обычно обходится значительно дешевле покупки нового смартфона и позволяет пользоваться устройством еще несколько лет.

В большинстве случаев медленная зарядка связана не с серьезной поломкой, а с неисправным кабелем, неподходящим адаптером, загрязненным разъемом или неправильными настройками. Поэтому перед дорогостоящим ремонтом стоит проверить все возможные причины — нередко проблему удается решить всего за несколько минут.