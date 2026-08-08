При выборе между ванной и душевой кабиной важно ориентироваться не только на моду, но и на свои предпочтения. Также стоит учитывать такие факторы, как размер ванной, ее планировка и особенности коммуникаций. Специалисты по ремонту выделили несколько причин, по которым стоит отказаться от установки душевой кабины.

Причина 1. Ограниченный бюджет

Многие считают, что душевая кабина — это экономичный вариант для ремонта. Однако качественные душевые кабины могут стоить столько же, сколько и дорогие модели ванн. Более того, самая простая душевая кабина может обойтись дороже, чем обычная ванна. Если цена является ключевым фактором, то лучше выбрать ванну.

Причина 2. Ограниченная площадь или нестандартная планировка ванной комнаты

Это один из самых важных аспектов, который стоит учитывать. Не у всех есть просторные ванные комнаты, и даже при совмещении туалета и ванной площадь может оставаться ограниченной. Многие думают, что в маленьком пространстве нужно устанавливать только душевую кабину.

Однако современные производители предлагают ванны различных размеров и форм, которые можно установить в любое пространство. Душевые кабины, как правило, имеют квадратную или прямоугольную форму, что может стать проблемой.

Причина 3. Необходимость в многофункциональности

Если у вас есть несколько ванных комнат или одна большая, где можно установить и душевую, и ванну, это отлично. Но если вы выбираете между двумя вариантами, учтите, что душевая кабина предназначена только для душа. Ванна же позволяет принимать как душ, так и ванну.

Кроме того, многие считают, что душевая кабина экономит воду. Однако стоимость короткого душа в душевой кабине сопоставима с душем в ванной. Набрать полную ванну по цене можно сравнить с длительным душем, а удовольствие от горячей ванны, безусловно, выше.

Причина 4. Наличие маленького ребенка или собаки

Если у вас есть маленький ребенок или вы планируете его появление, ванна станет необходимостью. Душевая кабина не заменит купание ребенка, что является важным ритуалом на ближайшие годы.

То же касается и семей с собаками. Мыть лапы в душевой кабине может быть неудобно, а это нужно делать регулярно. В таком случае ванна становится не просто выбором, а необходимостью.

Причина 5. Нехватка времени на уборку ванной комнаты

Как душевую кабину, так и ванну нужно не только установить, но и регулярно чистить. Подумайте, сколько времени вы или ваши близкие готовы тратить на поддержание чистоты в ванной комнате. Оцените площадь поверхности душевой кабины со стеклянными перегородками и ванной с обычной шторкой — это не составит труда.