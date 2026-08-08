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Дача снижает риск неизлечимой болезни: ученые выяснили, что для этого даже не нужно копать грядки 2 750

Люблю!
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина на даче

Отдых на даче полезен не только для души, но и для здоровья. Австралийские ученые пришли к выводу, что люди, регулярно проводящие время на природе или имеющие собственный садовый участок, реже сталкиваются с сахарным диабетом второго типа.

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Если летом вы стараетесь как можно чаще выезжать на дачу, у вас появился еще один повод не отказываться от таких поездок. Новое исследование показало, что отдых на природе может снизить риск развития сахарного диабета второго типа — даже если вы не занимаетесь огородом.

Специалисты из Квинслендского университета в Австралии проанализировали данные более 19 тысяч участников Британского биобанка. При этом ученые учитывали возраст, состояние здоровья, образ жизни, привычки и условия проживания добровольцев.

Результаты исследования, опубликованные в журнале BMC Public Health, показали: у людей, имеющих собственный садовый участок или живущих в районах с большим количеством зеленых насаждений, вероятность развития диабета второго типа оказалась на 5,7% ниже, чем у тех, кто постоянно живет среди городской застройки.

Авторы исследования считают, что положительный эффект объясняется сразу несколькими факторами. Пребывание на свежем воздухе способствует выработке витамина D, помогает снизить уровень стресса и положительно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье.

Конечно, работа в саду или на огороде увеличивает физическую активность, что дополнительно укрепляет сердце, легкие, повышает выносливость и помогает контролировать вес. Однако, как отмечают ученые, даже пассивный отдых на природе приносит пользу.

По словам исследователей, вовсе не обязательно проводить часы на грядках. Достаточно приезжать на дачу, гулять, отдыхать в тени деревьев, читать книгу в гамаке, купаться или проводить время с семьей на свежем воздухе.

Кроме того, специалисты обращают внимание на важность сохранения зеленых зон в городах. По их мнению, парки, скверы и лесопарковые территории играют важную роль в профилактике хронических заболеваний и должны быть доступны жителям всех возрастов.

Исследование подтверждает, что регулярное пребывание на природе полезно не только для эмоционального состояния, но и для здоровья. Даже спокойный отдых на даче может стать одним из факторов, помогающих снизить риск развития сахарного диабета второго типа.

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#природа #дача #стресс #витамин д #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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