Что не принесет радости ни детям, ни родителям — просто потратите деньги зря.

У многих родителей в квартире есть тяжелые пакеты с игрушками, к которым ребенок даже не прикасается. Многие из них были подарены родственниками на день рождения или другие праздники, а некоторые были куплены родителями. Мы решили составить список подарков, которые не стоит дарить детям, чтобы не создавать лишние хлопоты их родителям.

Одежда

Одежда — это не лучший подарок. Особенно этим грешат бабушки и другие близкие родственники. Никаких кофточек, штанишек, шапочек, курточек и обуви.

Во-первых, у всех разный вкус: кто-то предпочитает минимализм, а кто-то — яркие рюши и стразы. Во-вторых, даже мамы иногда могут ошибиться с размером. У разных производителей размерные сетки могут сильно отличаться, поэтому даже зная параметры, легко ошибиться с выбором.

В-третьих, у многих родителей уже накопилось много одежды, и еще одна майка со смешным принтом будет не просто лишней, а катастрофически лишней. Одежду можно дарить только в том случае, если вас об этом попросили и прислали ссылку на сайт с размером и конкретным цветом.

Куклы

Если вы думаете, что мама не покупает дочке кукол, вы сильно ошибаетесь. Даже если вы не видите десяток кукол, сидящих на кровати или диванах, это не значит, что их нет. Многие куклы могут быть просто скрыты от посторонних глаз.

Только мама знает, чем именно играет ее ребенок. Лучше уточнить эту информацию, прежде чем покупать конкретную игрушку.

Конструкторы

Существуют настоящие поклонники известных конструкторов, но не все дети любят их. Допустим, один из ста детей будет с интересом собирать модель, а для остальных это будет игрушка на один раз: собрать, разобрать и раскидать детали по всей квартире. А потом мамы будут собирать это все в коробки и находить острые детали в самых неожиданных местах.

Кроме того, одна утерянная деталь превращает конструктор в набор пластикового хлама, так как собрать модель без нужной детали невозможно.

Книги

Многие дарители считают, что с классикой невозможно ошибиться. Однако классические книги, такие как «Курочка Ряба», «Репка» и «Золушка», обычно уже есть у родителей. Поэтому можно просто не угадать с выбором.

Вторая проблема с книгами — это их качество. Часто типографии не уделяют должного внимания качеству, и некоторые книги не стоит читать детям.

Игрушки со звуком

Для тех, кто их дарит, в аду есть отдельный котел. Игрушки, которые издают громкие звуки, могут быстро надоесть родителям. После получаса игр с такими игрушками у родителей может разболеться голова, и они будут вынуждены прятать батарейки.

Мягкие игрушки

Это настоящие пылесборники, которые могут через несколько дней оказаться забытыми в ящике. Ребенок будет редко вспоминать о них, а стирать и приводить в порядок такие вещи придется родителям.

Машинки

На радиоуправлении или большие самосвалы — все это стоит включить в черный список подарков. Родители, скорее всего, уже купили нужную машинку своему ребенку, а ваша будет либо лишней, либо ненужной.

Единственное исключение — если вас заранее попросили именно о машинке, причем о конкретной модели.

Правильные подарки

Дарите воздушные шары — их можно надувать и сдувать, компактно хранить, и они всегда радуют детей.

Дарите сертификаты в магазины, чтобы родители сами могли выбрать, на что потратить. Выбирайте места с большим ассортиментом, где есть и одежда, и еда, и игрушки.

Или просто дарите деньги, на которые всегда можно купить то, что действительно нужно ребенку. Или цветы для мамы — это всегда приятно.