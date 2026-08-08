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Не только для супа: чем на самом деле полезен лавровый лист 0 429

Люблю!
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лавровый лист

Лавровый лист давно стал привычной специей на кухне, однако его ценили еще в древности не только за аромат. По мнению сторонников народной медицины, это растение обладает целым рядом полезных свойств — от антисептического действия до помощи при простуде и нарушениях пищеварения.

Лавровый лист родом из Сирии, однако сегодня его в основном выращивают в странах Средиземноморья. Растение цветет небольшими желтоватыми цветками, а его листья богаты эфирными маслами, благодаря которым оно приобрело характерный аромат и получило широкое применение не только в кулинарии, но и в народной медицине.

Еще в Древней Греции лавр считался символом победы и был посвящен богу Аполлону. Венками из лавровых листьев награждали победителей состязаний, полководцев и поэтов.

Чем полезен лавровый лист

Согласно традиционным представлениям о лечебных свойствах растения, лавровый лист обладает:

  • антисептическим действием;

  • противовирусными и антибактериальными свойствами;

  • способностью ускорять заживление небольших ран и воспалений;

  • успокаивающим эффектом.

Настой лаврового листа используют для снижения тревожности и эмоционального напряжения. Кроме того, считается, что он способствует улучшению пищеварения, стимулирует аппетит и помогает предотвратить процессы брожения в кишечнике.

При простуде и кашле

В народной медицине лавровый лист также рекомендуют как отхаркивающее средство при простудных заболеваниях и бронхите. Отвар применяют для снижения температуры и облегчения состояния при бронхите, ларингите, фарингите и гриппе.

Несмотря на многовековую историю использования лаврового листа в народной медицине, его лечебные свойства не заменяют доказанные методы лечения. При серьезных заболеваниях или высокой температуре необходимо обращаться к врачу, а средства на основе лаврового листа можно рассматривать лишь как вспомогательное средство после консультации со специалистом.

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#медицина #кулинария #растения #традиции #лавровый лист #простуда #травы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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