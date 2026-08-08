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Почему ресторанный салат вкуснее домашнего: шеф-повар назвал три главные ошибки 0 482

Люблю!
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Делают салат

Даже самый простой салат в ресторане часто кажется вкуснее приготовленного дома. Как оказалось, дело вовсе не в дорогих продуктах или секретных ингредиентах, а в нескольких распространенных ошибках, которые многие допускают на собственной кухне.

Многие уверены, что вкус ресторанного салата зависит от особых соусов, красивой подачи или эксклюзивных продуктов. Однако профессиональный шеф-повар Максим Галишников утверждает: разницу создают, прежде всего, правильные приемы приготовления.

Ошибка №1. Недостаточно просушенная зелень

Самая распространенная ошибка — использовать зелень сразу после мытья.

По словам шеф-повара, оставшаяся на листьях вода разбавляет заправку, из-за чего она стекает на дно тарелки. В результате зелень становится водянистой и безвкусной.

В ресторанах листья сушат в специальных центрифугах. В домашних условиях достаточно тщательно промокнуть их бумажным полотенцем — тогда заправка равномерно покроет каждый лист.

Ошибка №2. Зелень режут ножом

Базилик, мята, шпинат и другая нежная зелень плохо переносят нарезку.

Лезвие повреждает клетки растения, из-за чего сок и эфирные масла остаются на разделочной доске. В итоге листья быстрее темнеют, теряют аромат и могут начать горчить.

Именно поэтому профессиональные повара предпочитают рвать зелень руками, причем делают это непосредственно перед подачей блюда.

Ошибка №3. Перемешивание ложкой

Еще одна распространенная ошибка — перемешивать салат металлической ложкой.

Она сминает листья, повреждает помидоры и огурцы, из-за чего салат теряет объем и свежий вид. Шеф рекомендует перемешивать ингредиенты чистыми руками или в одноразовых перчатках, аккуратно приподнимая их снизу вверх.

Цитрусовая заправка как в ресторане

Чтобы придать салату более яркий вкус, Максим Галишников советует приготовить универсальную цитрусовую заправку.

Для нее понадобятся:

  • 5 ст. ложек апельсинового сока;

  • 2 ч. ложки сока лайма;

  • 2 ч. ложки лимонного сока;

  • 1,5 ст. ложки оливкового масла;

  • цедра половины апельсина;

  • 3 ч. ложки меда;

  • 1 ч. ложка дижонской горчицы;

  • 3–4 веточки кинзы.

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до получения однородной эмульсии.

По словам шеф-повара, вкус ресторанного салата определяется не столько набором ингредиентов, сколько правильной техникой приготовления. Достаточно тщательно высушить зелень, отказаться от ножа для нежных листьев и аккуратно перемешивать салат руками — и даже привычное блюдо заиграет новыми вкусами.

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#кулинария #заправка #зелень
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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