Даже самый простой салат в ресторане часто кажется вкуснее приготовленного дома. Как оказалось, дело вовсе не в дорогих продуктах или секретных ингредиентах, а в нескольких распространенных ошибках, которые многие допускают на собственной кухне.
Многие уверены, что вкус ресторанного салата зависит от особых соусов, красивой подачи или эксклюзивных продуктов. Однако профессиональный шеф-повар Максим Галишников утверждает: разницу создают, прежде всего, правильные приемы приготовления.
Ошибка №1. Недостаточно просушенная зелень
Самая распространенная ошибка — использовать зелень сразу после мытья.
По словам шеф-повара, оставшаяся на листьях вода разбавляет заправку, из-за чего она стекает на дно тарелки. В результате зелень становится водянистой и безвкусной.
В ресторанах листья сушат в специальных центрифугах. В домашних условиях достаточно тщательно промокнуть их бумажным полотенцем — тогда заправка равномерно покроет каждый лист.
Ошибка №2. Зелень режут ножом
Базилик, мята, шпинат и другая нежная зелень плохо переносят нарезку.
Лезвие повреждает клетки растения, из-за чего сок и эфирные масла остаются на разделочной доске. В итоге листья быстрее темнеют, теряют аромат и могут начать горчить.
Именно поэтому профессиональные повара предпочитают рвать зелень руками, причем делают это непосредственно перед подачей блюда.
Ошибка №3. Перемешивание ложкой
Еще одна распространенная ошибка — перемешивать салат металлической ложкой.
Она сминает листья, повреждает помидоры и огурцы, из-за чего салат теряет объем и свежий вид. Шеф рекомендует перемешивать ингредиенты чистыми руками или в одноразовых перчатках, аккуратно приподнимая их снизу вверх.
Цитрусовая заправка как в ресторане
Чтобы придать салату более яркий вкус, Максим Галишников советует приготовить универсальную цитрусовую заправку.
Для нее понадобятся:
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5 ст. ложек апельсинового сока;
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2 ч. ложки сока лайма;
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2 ч. ложки лимонного сока;
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1,5 ст. ложки оливкового масла;
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цедра половины апельсина;
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3 ч. ложки меда;
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1 ч. ложка дижонской горчицы;
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3–4 веточки кинзы.
Все ингредиенты необходимо взбить в блендере до получения однородной эмульсии.
По словам шеф-повара, вкус ресторанного салата определяется не столько набором ингредиентов, сколько правильной техникой приготовления. Достаточно тщательно высушить зелень, отказаться от ножа для нежных листьев и аккуратно перемешивать салат руками — и даже привычное блюдо заиграет новыми вкусами.
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