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Почему стиральная машина перестает нормально стирать: ошибку допускают почти все 1 2014

Люблю!
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стиральная машина

Если после стирки одежда остается с пятнами, неприятным запахом или выглядит несвежей, причина может быть вовсе не в стиральной машине или порошке. Чаще всего проблема возникает из-за неправильной загрузки барабана.

Многие уверены, что качественный порошок и правильно выбранная программа гарантируют безупречную стирку. Однако нередко после завершения цикла вещи остаются недостаточно чистыми. Как рассказал в TikTok украинский блогер Марк Любчик, причина часто кроется в одной распространенной ошибке.

Главная проблема — перегруженный барабан. Желая сэкономить время, воду и электроэнергию, многие стараются загрузить в стиральную машину как можно больше одежды за один цикл. В результате вещи оказываются плотно прижаты друг к другу.

При переполненном барабане одежда не может свободно двигаться, вода и моющее средство распределяются неравномерно, а загрязнения хуже вымываются из ткани. В итоге машина работает исправно, но качество стирки заметно снижается.

Особенно важно не перегружать барабан при стирке постельного белья, полотенец, пледов и плотной джинсовой одежды. Такие вещи занимают много места и нуждаются в отдельной загрузке.

Специалисты рекомендуют оставлять в барабане немного свободного пространства. Простое правило — между бельем и верхней частью барабана должна свободно помещаться ладонь. Если одежду трудно сдвинуть рукой, значит, загрузка слишком большая.

Кроме того, не стоит смешивать в одном цикле вещи из разных тканей и разного веса. Крупные изделия лучше аккуратно складывать, а не заталкивать в барабан — так вода и моющее средство смогут равномерно проникнуть в ткань.

На качестве стирки могут сказаться и другие ошибки: неправильно выбранная программа, избыток стирального порошка или геля, а также отсутствие сортировки белья по цвету и типу ткани.

Если одежда регулярно остается грязной после стирки, специалисты советуют сначала сократить объем загрузки, проверить выбранный режим, очистить барабан и фильтр машины, а также использовать рекомендованное количество моющего средства.

Во многих случаях плохое качество стирки связано не с поломкой техники, а с неправильной эксплуатацией. Достаточно не перегружать барабан, правильно сортировать вещи и соблюдать рекомендации по загрузке, чтобы одежда снова стала действительно чистой.

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#стирка #стиральная машина
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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