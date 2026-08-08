Лето — сезон арбузов, но вместе со сладкими плодами на прилавках могут оказаться и ягоды с повышенным содержанием нитратов. Специалисты рассказали, как проверить арбуз в домашних условиях с помощью обычного стакана теплой воды.

Чтобы провести проверку, достаточно опустить небольшой кусочек мякоти в стакан с теплой водой. Если вода лишь слегка помутнеет, поводов для беспокойства нет. А вот если она быстро окрасится в насыщенный розовый цвет, это может свидетельствовать о повышенном содержании нитратов.

По словам специалистов, слишком крупные арбузы — весом более 10–12 килограммов — нередко выращивают с использованием большого количества азотных удобрений. Такие плоды быстрее набирают массу, но могут содержать больше нитратов, которые в организме превращаются в нитриты. Это способно вызвать отравление, сопровождающееся тошнотой, головной болью, слабостью и нарушением доставки кислорода к тканям.

Эксперты рекомендуют выбирать арбузы среднего размера — около 5–8 килограммов, а домашний тест с водой использовать как дополнительный способ проверки перед тем, как подавать ягоду на стол.