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Простой тест покажет, есть ли в арбузе нитраты 0 1265

Люблю!
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арбуз
ФОТО: Freepik

Лето — сезон арбузов, но вместе со сладкими плодами на прилавках могут оказаться и ягоды с повышенным содержанием нитратов. Специалисты рассказали, как проверить арбуз в домашних условиях с помощью обычного стакана теплой воды.

Чтобы провести проверку, достаточно опустить небольшой кусочек мякоти в стакан с теплой водой. Если вода лишь слегка помутнеет, поводов для беспокойства нет. А вот если она быстро окрасится в насыщенный розовый цвет, это может свидетельствовать о повышенном содержании нитратов.

По словам специалистов, слишком крупные арбузы — весом более 10–12 килограммов — нередко выращивают с использованием большого количества азотных удобрений. Такие плоды быстрее набирают массу, но могут содержать больше нитратов, которые в организме превращаются в нитриты. Это способно вызвать отравление, сопровождающееся тошнотой, головной болью, слабостью и нарушением доставки кислорода к тканям.

Эксперты рекомендуют выбирать арбузы среднего размера — около 5–8 килограммов, а домашний тест с водой использовать как дополнительный способ проверки перед тем, как подавать ягоду на стол.

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#экология #безопасность #питание #арбуз #здоровье #еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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