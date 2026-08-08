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Земля лечит: ученые объяснили, почему поездки на дачу улучшают настроение 1 249

Люблю!
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: На даче

Работа на даче помогает не только отвлечься от повседневных забот, но и может благотворно влиять на психическое состояние. Исследователи выяснили, что секрет кроется не только в свежем воздухе и физической активности, но и в бактериях, живущих в почве.

Многие замечали, что после нескольких часов, проведенных в саду или огороде, настроение становится лучше, а тревога отступает. По словам ученых, этому есть вполне научное объяснение.

Бактерия, которая помогает бороться со стрессом

В почве обитает безвредная бактерия Mycobacterium vaccae. Свое название она получила благодаря тому, что впервые была обнаружена в коровьем навозе.

Исследователи считают, что при работе с землей человек вдыхает микроскопические частицы почвы, содержащие эти бактерии. Они способны воздействовать на иммунную систему и работу мозга, оказывая эффект, напоминающий действие природного антидепрессанта.

Что показали исследования

Интерес к Mycobacterium vaccae возник после того, как ученые Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона заметили неожиданное улучшение самочувствия у онкологических пациентов, проходивших лечение с использованием этой бактерии.

Позже эксперименты на животных показали, что Mycobacterium vaccae активирует нейроны, вырабатывающие серотонин — один из ключевых нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение. У мышей снижалась тревожность и повышалась устойчивость к стрессу.

Поскольку недостаток серотонина связывают с развитием депрессии, ученые предполагают, что воздействие этой почвенной бактерии может частично объяснять положительное влияние работы в саду на эмоциональное состояние человека.

Конечно, прогулки и работа на даче не заменяют лечение при психических расстройствах. Однако специалисты отмечают, что сочетание физической активности, пребывания на свежем воздухе, контакта с природой и почвенными микроорганизмами может стать хорошим способом снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Так что поездка на дачу — это не только возможность отдохнуть от городской суеты, но и шанс поддержать эмоциональное благополучие, о чем все чаще говорят современные научные исследования.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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