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7 пород кошек, которые идеально подойдут семьям с маленькими детьми 0 844

Люблю!
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошки

Если вы планируете завести пушистого друга и у вас есть дети, важно ответственно подойти к выбору породы кошки.

 

Предлагаем вам список самых добрых, активных и общительных пород кошек, которые прекрасно подходят для семей с детьми.

Мейн-кун

pixabay - https://pixabay.com

 

Несмотря на свои внушительные размеры, мейн-кун славится дружелюбием к детям. Эти кошки ласковые и общительные, лишенные агрессии и навязчивого поведения.

Мейн-куны любят находиться рядом с владельцами, подстраиваясь под их настроение и темперамент. При этом они довольно независимы и не требуют постоянного внимания. В семье с детьми эта порода станет отличным компаньоном.

Сфинкс

pixabay - https://pixabay.com

 

Сфинксы — настоящие компаньоны, которые любят быть среди людей, нуждаются во внимании и не похожи на независимых кошек. Эти животные очень любят детей.

Из-за своего характера сфинксов иногда называют не кошками, а «собаками» за их преданность и дружелюбие. Они игривы, ласковы и не агрессивны. Считается, что у сфинксов крепкое здоровье и иммунитет, и они являются долгожителями. Сфинкс станет прекрасным другом для ребенка и всей семьи.

Бурманская кошка

pixabay - https://pixabay.com

 

Бурманская кошка заслужила всеобщую любовь благодаря своему характеру. Эти животные отлично уживаются с детьми и сильно привязываются к владельцам. Бурманцы невероятно умны и ловки, легко поддаются дрессировке и способны высоко прыгать, когда хотят поймать что-то в воздухе.

Они не любят одиночество, поэтому если вы часто оставляете кошку одну, лучше заведите еще одно животное, чтобы она не скучала.

Бобтейл

pixabay - https://pixabay.com

 

Бобтейлы отлично ладят с детьми и привязываются к своей семье, демонстрируя большую преданность. Они умные и игривые, их можно обучить игре в прятки и даже команде «Апорт».

Эти кошки часто затевают игры и проявляют охотничьи инстинкты, ловя пролетающих насекомых. Бобтейлы также хорошо относятся к новым людям и другим животным.

Рэгдолл

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Рэгдоллы привлекают не только своей красивой внешностью, но и спокойным характером. Эти кошки любят находиться в обществе не только своих владельцев, но и гостей. Благодаря дружелюбию и уму их нередко сравнивают с собаками. Они отлично ладят с детьми и терпеливы к их шалостям. С хозяином рэгдоллы ведут себя доверчиво и ласково, любят внимание.

Бенгальская кошка

pixabay - https://pixabay.com

 

Бенгальских кошек часто называют «маленькими леопардами», но, несмотря на внешнюю схожесть с дикими кошками, они очень домашние и ласковые. Бенгальская кошка станет отличным компаньоном для детей — она активна, игрива и терпелива к шалостям.

В доме ей нужно много места для подвижных игр. Однако, несмотря на общительность, бенгалы не любят сидеть на коленях и не всегда позволяют себя гладить. Они могут позволить брать себя на руки, если сами этого захотят.

Абиссинская кошка

pixabay - https://pixabay.com

 

Абиссинские кошки — обаятельные и озорные животные, которые любят общение и станут отличной компанией для совместных игр с детьми. Абиссинцы энергичны и любознательны, их можно научить простым командам.

Эти кошки крепко привязываются к людям, могут быть очень ласковыми, но только на своих условиях и по настроению. Эта порода подойдет для активных и жизнерадостных людей, которые ищут в питомце компаньона для своих детей.

Перед появлением кошки в вашем доме объясните ребенку, что питомец — это большая ответственность. На своем примере показывайте, как правильно общаться с животным, уважать его границы и заботиться о его благополучии.

Примерно с 6-7 лет можно начинать доверять детям небольшие обязанности по уходу за кошкой. Объясните, что применять к животным силу недопустимо, что кошка тоже испытывает чувства и может стать добрым и верным другом и терпеливым слушателем,

— напоминает ветеринарный врач Екатерина Ганцева.

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