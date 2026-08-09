Многие дизайнеры считают кухню, а в современных новостройках кухню-гостиную, самой важной комнатой в доме. Это неудивительно, ведь именно здесь мы проводим много времени. Поэтому, приступая к преобразованию и благоустройству этой зоны, возникает вопрос: каким материалам отдать предпочтение?

Особенно это касается напольного покрытия, которое подвержено износу. Оно должно быть устойчивым к опрокинутым чашкам, разбитым тарелкам и брызгам масла, долговечным и простым в уходе. Рассмотрим все плюсы и минусы различных материалов.

Линолеум: много плюсов

Этот материал занимает верхнюю строчку рейтинга. Он не боится влаги, устойчив к холодному и горячему воздействию, легко чистится и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Укладку можно освоить самостоятельно, а разнообразие ассортимента позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. Линолеум бывает однотонным или имитирующим камень, ламинат, плитку, паркет. Также он имеет приемлемую цену.

Среди минусов — относительная устойчивость к деформациям. В местах, где стоит мебель, могут образовываться вмятины. Этого можно избежать, используя накладки на ножки мебели. Еще один минус — некоторые дизайнеры считают линолеум не самым привлекательным интерьерным решением.

Тем не менее, преимуществ у линолеума больше, чем недостатков. Для кухни лучше выбирать не самый дешевый бытовой вариант, а коммерческий с более толстым защитным слоем, что значительно увеличит срок его службы.

Ламинат: красиво, но не всегда практично

Этот материал напоминает паркет из ДВП (ДСП) с наклеенной сверху бумагой. Он доступен в различных рисунках и часто принимается за гранит, мрамор или керамику.

Ламинат удобен и красив, но для кухни он крайне непрактичен из-за страха перед влагой. Если на пол пролить жидкость и не вытереть, доска может испортиться и потребовать замены. Если вы все же решили выбрать ламинат, выбирайте класс эксплуатации не ниже 31–33, так как его используют даже в ресторанах.

Керамическая плитка: практичность на высоте

Прочная поверхность, стойкость цвета и отсутствие реакции на влагу — все это говорит в пользу керамической плитки. Современные варианты этого материала могут имитировать древесину, натуральную кожу, мрамор и даже драгоценные металлы, что позволяет создать кухню в любом стиле. Это изысканный и практичный выбор, но...

Существенные минусы керамики — скользкость, возможность деформации при падении тяжелых предметов и холодная поверхность, особенно зимой. Первую проблему можно решить, выбрав матовую или рельефную плитку, а третью — с помощью коврика или системы теплого пола.

Дерево: классика на века

Экологичное и безопасное покрытие выбирают люди со вкусом и средствами. Важно выбирать паркет из твердых пород древесины: бука, дуба, ореха, клена. Технология термомодификации придает дополнительную надежность, отталкивая воду и не реагируя на температурные перепады, сохраняя все свойства и внешний вид.

Обычный паркет без обработки требует тщательного ухода. Важно соблюдать температурный режим и следить за влажностью в помещении, поэтому без советов профессионалов не обойтись.

Пробковый пол: будущее за ним

Пробковый пол не боится влаги, не деформируется, не гниет и при этом теплый, мягкий и гипоаллергенный (пыль не скапливается, грибок не приживается). Он также поглощает звуки и дарит комфорт ногам, уменьшая нагрузку на суставы и позвоночник. Несмотря на явные плюсы, многие пока недоверчиво относятся к пробковым полам, считая их непрочными и уязвимыми, хотя это не так.

Полимерное покрытие: дорогое удовольствие

Представьте, что под зеркальной поверхностью жидкого полиуретана вы сможете любоваться любыми дизайнерскими решениями — от мелких предметов до объемных изображений. За обедом можно разглядывать морское дно или космическое пространство — выбор за вами.

Однако при оформлении 3D-рисунка важно соблюдать баланс и избегать безвкусицы. Например, бездонное море с акулами может выглядеть эффектно, но не всегда уместно на кухне.

Полимерные полы отличаются влагостойкостью, прочностью и простотой в уходе. Единственный минус — их высокая стоимость.

Виниловая плитка: интересная новинка

Это виниловый линолеум, нарезанный на куски разной геометрической формы, что позволяет создавать уникальные композиции укладки. Улучшенная версия покрытия — кварц-винил, который благодаря кварцевому песку становится более плотным и прочным. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывается материал, была идеально ровной и жесткой. На пол без стяжки такую плитку не уложишь. Это не самый дешевый вариант, но затраты оправдываются долговечностью.

Комбинированный пол — необычное решение

Если вам нравятся ламинат и керамическая плитка, можно совместить оба материала. Ламинат (или, например, паркет) лучше подойдет для обеденной зоны, а плитка — для рабочей, где находятся плита и шкафчики. На месте соединения можно положить планку в тон покрытия или контрастного цвета, тем самым визуально разделяя зоны.