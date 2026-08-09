Американские ученые обнаружили неожиданную закономерность: значительно реже болезнь Альцгеймера становится причиной смерти у водителей такси и машин скорой помощи. Исследователи считают, что дело не в самой профессии, а в постоянной тренировке мозга во время навигации.

Многие считают, что лучше всего от деменции защищены представители интеллектуальных профессий — ученые, врачи, преподаватели. Однако результаты нового исследования оказались неожиданными.

Специалисты из США проанализировали почти 9 миллионов свидетельств о смерти, выданных в разных штатах страны в период с 2020 по 2022 год. После учета возраста, пола, уровня образования и других факторов выяснилось, что болезнь Альцгеймера становилась причиной смерти примерно у одного из 100 водителей такси и машин скорой помощи. Для сравнения, среди представителей 443 изученных профессий средний показатель составлял около одного случая на 60 человек.

Исследователи подчеркивают, что речь идет не о том, что управление автомобилем само по себе снижает риск заболевания. По их мнению, защитный эффект связан с постоянной пространственной навигацией.

Таксисты и водители скорой помощи непрерывно определяют свое местоположение, прокладывают маршрут, корректируют его в зависимости от дорожной ситуации и фактически постоянно обновляют внутреннюю «карту» местности.

Именно поэтому аналогичного преимущества не обнаружили у водителей рейсовых автобусов, которые ежедневно следуют по одному и тому же заранее известному маршруту.

Ученые связывают этот эффект с гиппокампом — отделом головного мозга, отвечающим за память и пространственную ориентацию. Именно гиппокамп одним из первых страдает при болезни Альцгеймера, а нарушения ориентации в пространстве считаются одним из ранних симптомов заболевания.

Еще в конце 1990-х годов британские нейробиологи изучали мозг лицензированных лондонских таксистов. Чтобы получить право работать в столице Великобритании, им необходимо выучить более 25 тысяч улиц и тысячи маршрутов.

Исследование показало, что задняя часть гиппокампа у таких водителей была заметно больше, чем у представителей других профессий. Более того, чем дольше человек работал таксистом, тем сильнее были выражены эти изменения.

Как отмечает профессор Техасского университета Хатим Шариф, изменения не были врожденными — они сформировались благодаря многолетней практике пространственной навигации.

Исследователи также обращают внимание, что активная работа с пространственной информацией характерна и для других профессий. Среди них:

специалисты по географическим информационным системам (ГИС);

картографы;

градостроители;

инженеры.

Представители этих специальностей ежедневно работают с цифровыми картами, анализируют пространственные данные и одновременно используют различные масштабы и системы координат.

Пока неизвестно, обеспечивает ли работа с цифровыми картами такую же защиту, как постоянная навигация в реальной городской среде. Однако исследования показывают, что гиппокамп участвует не только в ориентировании на местности, но и в построении сложных пространственных моделей.

Кроме профессии, значение имеет и окружающая среда. По данным исследований, люди, живущие в районах с густой сетью улиц, большим количеством перекрестков и разнообразными маршрутами, реже сталкиваются с деменцией.

Поэтому специалисты советуют время от времени менять привычный путь домой или на работу, чаще ориентироваться самостоятельно и не полагаться исключительно на навигатор. Такие простые упражнения помогают поддерживать активность мозга и тренировать области, отвечающие за память и пространственное мышление.