Привычка говорить «спасибо» даже за незначительные знаки внимания может быть связана не только с воспитанием. По мнению психологов, она нередко отражает особенности характера, эмоциональное состояние и отношение человека к окружающим.

Люди, которые часто благодарят других даже за небольшую помощь или проявленное внимание, могут делать это не только из вежливости. Исследования показывают, что такая привычка нередко связана с личностными качествами, уровнем психологического благополучия и способом взаимодействия с окружающими.

Психологи отмечают, что благодарность считается одной из ключевых тем позитивной психологии. Она помогает человеку замечать и ценить поддержку со стороны других людей.

Согласно модели личности «Большая пятерка», разработанной психологами Полом Костой и Робертом Маккреем, люди, которые регулярно выражают благодарность, чаще отличаются высоким уровнем доброжелательности и добросовестности.

Доброжелательность проявляется в способности сопереживать, готовности помогать другим и открытости к общению. Добросовестность, в свою очередь, связана с ответственностью, надежностью и внимательным отношением к людям.

Исследование психологов Роберта Эммонса и Майкла Маккалоу, опубликованное еще в 2003 году, показало, что люди, практикующие благодарность, чаще сообщают о хорошем самочувствии, более оптимистичном взгляде на жизнь и большей удовлетворенности ею.

Другие исследования, проведенные в Китае, выявили связь между привычкой испытывать благодарность, более качественным сном и снижением уровня тревожности.

Кроме того, метаанализ, опубликованный в 2023 году в журнале Frontiers in Psychology, подтвердил, что благодарность тесно связана с более высоким уровнем психического благополучия.

Однако специалисты подчеркивают, что частые слова благодарности не всегда отражают искренние чувства. Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале Personality and Individual Differences, выявило связь между демонстративной благодарностью и одной из форм нарциссизма — так называемым коммунальным (социальным) нарциссизмом.

Люди с такими чертами стремятся производить впечатление особенно заботливых, щедрых и отзывчивых, однако нередко делают это ради общественного одобрения и положительной оценки окружающих.

По мнению авторов исследования, в подобных случаях благодарность может выступать не столько искренним проявлением признательности, сколько способом поддержать привлекательный образ самого себя в глазах других.

Психологи подчеркивают, что привычка часто говорить «спасибо» в большинстве случаев остается признаком доброжелательности и эмоционального благополучия. Однако оценивать мотивы человека только по словам благодарности не стоит — иногда за ними скрывается желание получить одобрение окружающих, а не искренняя признательность.