У каждого человека свои отношения с алкоголем, но если верить популярным астрологическим шуткам, знаки зодиака ведут себя за праздничным столом совершенно по-разному. Одни после пары бокалов становятся необычайно разговорчивыми, другие внезапно открывают в себе творческий гений, а третьи способны устроить приключения, о которых потом будут вспоминать все, кроме них самих.

Конечно, воспринимать такие описания всерьез не стоит. Но если хочется посмеяться и узнать, каким, по мнению астрологов, становится каждый знак после нескольких бокалов, этот шуточный гид точно поднимет настроение.

Козерог

Козерог считается одним из самых опасных собутыльников. После нескольких рюмок он неожиданно превращается из сдержанного человека в настоящую душу компании: раздает комплименты, смеется над шутками и кажется невероятно добродушным. Однако есть одна проблема — утром Козерог прекрасно помнит все, что происходило за столом, включая чужие откровения и неловкие моменты.

Водолей

От слегка выпившего Водолея окружающие ждут творческих открытий мирового масштаба. Кажется, сейчас он напишет гениальную книгу, создаст новую экономическую теорию или совершит революцию в искусстве. Но обычно все заканчивается гораздо проще: Водолей объявляет, что устал, желает всем приятного вечера и отправляется спать.

Рыбы

Настроение Рыб меняется быстрее, чем заканчивается напиток в бокале. За несколько минут они способны пройти путь от слез до бурного веселья, а затем снова вернуться к драме. Рыбы охотно рассказывают истории, которые только что услышали сами, но уже как собственные приключения, а окружающим остается лишь удивляться богатству их фантазии.

Овен

Существует шуточное правило: если есть возможность не пить с Овном — лучше ей воспользоваться. Ведь после совместного застолья можно неожиданно обнаружить себя участником невероятных приключений, о которых ничего не помнишь. Сам же Овен обычно выглядит абсолютно трезвым и искренне недоумевает, почему остальные чувствуют себя так плохо.

Телец

Телец убежден, что он совершенно трезв независимо от количества выпитого. Даже если уже с трудом держится на ногах, он уверен, что вечер только начинается. А еще Телец не любит экономить на застольях и считает, что хорошего должно быть много. Правда, к финалу праздника под горячую руку могут попасть посуда, мебель и любые предметы, оказавшиеся поблизости.

Близнецы

Главная интрига вечера — какая сторона личности Близнецов проявится после алкоголя. Иногда они становятся невероятно обаятельными, веселыми и дружелюбными. Но бывает и наоборот: превращаются в беспощадного критика, который готов высказать каждому все, что думает. На следующий день Близнецы лишь пожмут плечами: «Ну что ты, я же был пьян».

Рак

Говорят, что именно после бокала вина Рак перестает скрывать свои чувства. Обычно застенчивый и осторожный, он становится открытым, эмоциональным и гораздо смелее в общении. Правда, уже утром снова замыкается в себе и предпочитает делать вид, что ничего особенного не произошло.

Лев

Пьяный Лев практически ничем не отличается от трезвого. Разве что рассказывает истории о собственных успехах еще громче и еще эмоциональнее. Если в компании найдется хотя бы один человек, который не слышал его любимую историю, Лев обязательно исправит это недоразумение.

Дева

Алкоголь действует на Дев необычно. Сначала они уверяют всех, что уже очень пьяны, хотя выпили совсем немного. Затем признаются окружающим в любви, а утром первым делом начинают искать аспирин и пытаться восстановить события прошедшей ночи, что удается далеко не всегда.

Весы

Весы любят хорошие компании, но всегда немного опасаются алкоголя. Однако после нескольких бокалов перестают анализировать происходящее, начинают видеть в окружающих исключительно прекрасные качества и готовы дружить буквально со всеми. На следующий день приходит осознание, что вчера они были слишком общительными, и становится немного неловко.

Скорпион

Скорпион редко теряет контроль над собой. Обычно он останавливается именно в тот момент, когда становится особенно веселым, а затем начинает активно угощать остальных, уверяя, что «рука у него легкая». Именно поэтому к концу вечера хуже всего чувствуют себя вовсе не Скорпионы, а их друзья.

Стрелец

Со Стрельцом никогда не угадаешь, каким окажется вечер. Либо он окажется главным любителем застолий, либо неожиданно прочитает целую лекцию о вреде алкоголя. В любом случае спорить с ним не рекомендуется: Стрелец очень любит быть правым и готов долго отстаивать свою точку зрения.

Разумеется, этот гороскоп — всего лишь юмористический взгляд на характеры разных знаков зодиака. Поведение человека зависит не от даты рождения, а от темперамента, воспитания и чувства меры. Поэтому лучший совет для любого знака остается неизменным: отдыхайте с удовольствием, знайте меру и пусть после любой вечеринки останутся только хорошие воспоминания.