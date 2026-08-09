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София Ротару отметила 79-летие и впервые за долгое время показала новое фото 3 1250

Люблю!
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: София Ротару
ФОТО: Instagram

Легендарная певица София Ротару, которая в последние годы редко появляется в публичном пространстве, сделала исключение в день своего рождения. В честь 79-летия артистка опубликовала в соцсетях новое фото.

На снимке Ротару позирует с большими букетами цветов и выглядит улыбчивой и счастливой. Публикацию она оставила без подписи.

rotaru6.jpg

Instagram

Трогательно поздравила именинницу ее внучка — модель и блогер София Евдокименко. Она разместила тот же кадр в своем блоге и написала: «Сегодня празднуем день рождения моей прекрасной бабушки».

В последние годы София Ротару ведет закрытый образ жизни и крайне редко выходит на связь с поклонниками, поэтому новая фотография вызвала большой интерес у ее поклонников.

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#фото #instagram #соцсети #блогер #юбилей #София Ротару #певица
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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