При выборе города для жизни представители поколения Z обращают внимание не только на уровень доходов и стоимость жилья. Для них не менее важны возможность передвигаться пешком, доступ к природе, насыщенная культурная жизнь и ощущение комфорта. Именно эти критерии легли в основу нового рейтинга, подготовленного Time Out совместно с Intrepid Travel.

Авторы исследования отмечают, что представления об идеальном городе меняются в зависимости от поколения. Если для старших поколений приоритетом зачастую становятся работа и стабильность, то зумеры чаще оценивают качество городской среды, возможности для общения, отдыха и самореализации.

В первую пятерку рейтинга вошли:

Токио Порту Мельбурн Эдинбург Шанхай

Токио

Главными преимуществами японской столицы участники опроса назвали удобную транспортную систему, комфортную пешеходную инфраструктуру, богатую культурную жизнь и сравнительно высокую доступность жилья по меркам крупнейших мегаполисов мира.

Кроме того, Токио предлагает практически безграничные возможности для отдыха после работы. Помимо баров и ночных клубов, популярностью пользуются караоке, круглосуточные общественные бани и развлекательные спортивные центры Spo-cha, где можно поиграть в боулинг, настольный теннис, дартс и другие игры.

По данным опроса, 100% представителей поколения Z заявили, что чувствуют себя счастливыми в повседневной жизни в Токио. Качество ночной жизни высоко оценили 89% участников, однако лишь 33% считают город доступным по стоимости жизни.

Порту

Порту занял второе место благодаря удачному сочетанию городской инфраструктуры и природы. Здесь можно проводить время на побережье океана, у реки, в многочисленных садах, исторических кварталах и культурных учреждениях.

Еще одним важным преимуществом стала доступность. Например, Национальный музей Суареша-душ-Рейша по воскресеньям можно посетить бесплатно при наличии карты гражданина Португалии, а Португальский центр фотографии открыт для бесплатного посещения ежедневно.

Все опрошенные жители поколения Z положительно оценили атмосферу города, а 93% считают его доступным для жизни.

Мельбурн

Главной сильной стороной австралийского города респонденты назвали культурную среду. Здесь работают многочисленные независимые театры, концертные площадки, художественные пространства и проходят разнообразные фестивали.

По мнению участников исследования, дополнительный импульс развитию культуры придает решение городских властей увеличить финансирование творческих инициатив.

Среди недостатков чаще всего упоминалась высокая стоимость жизни. Однако многие отмечают, что при грамотном выборе мест для отдыха и питания расходы можно значительно сократить.

Дополнительными плюсами стали большое количество парков, развитый общественный транспорт и активная студенческая среда.

Все участники опроса положительно оценили местные кафе и рестораны, а 97% высоко оценили культурную жизнь города.

Эдинбург

Шотландская столица получила высокие оценки благодаря многочисленным зеленым зонам, удобству для пеших прогулок, качественным ресторанам и насыщенной культурной программе.

Особое внимание участники исследования уделили ночной жизни. В Эдинбурге каждый может найти развлечения по вкусу — от камерных баров и андеграундных клубов до концертных площадок, расположенных в старинных средневековых сводах.

Около 90% опрошенных признались, что именно здесь чувствуют себя счастливее всего. Благополучие и качество жизни положительно оценили 84% респондентов.

Кроме того, Эдинбург оказался самым безопасным городом первой пятерки: безопасным его назвали 55% участников исследования.

Шанхай

Шанхай также получил высокие оценки за уровень безопасности и сравнительно доступную стоимость жизни, если не учитывать расходы на аренду жилья.

Участники исследования отметили, что город активно развивается, а специальные программы помогают молодым людям получить более доступное жилье.

Высокие оценки получили и возможности для отдыха — от современной ресторанной и клубной жизни до многочисленных культурных площадок.

По результатам опроса, 63% респондентов считают Шанхай гостеприимным городом, 76% отметили, что здесь легко заводить новые знакомства, а 83% заявили, что во время жизни в Шанхае чувствовали себя счастливее. Многие также назвали город достаточно доступным с точки зрения посещения кафе, музеев и других культурных мероприятий.

Исследование показывает, что для поколения Z идеальный город — это не только место с хорошей экономикой, но и пространство, где удобно жить, общаться, проводить свободное время и чувствовать себя комфортно каждый день.