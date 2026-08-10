Некоторые вещи сохраняют свою ценность с течением времени. Среди них есть и предметы, производившиеся в советскую эпоху.

Многие не обращают внимания на вещи из Советского Союза. Кто-то отдает их, продает, считая старыми, а другие просто выбрасывают, не понимая, для чего эти предметы могут быть полезны. Мы представляем десять примеров вещей из СССР, которые не стоит выбрасывать.

Чугунная посуда

Не стоит обращать внимание на внешний вид утвари — это не главное. Гораздо важнее помнить о свойствах чугуна. Найдите дома жаровни, сковородки, утятницы или казаны — готовить в них одно удовольствие.

Чугун нетоксичен, он медленно нагревается и остывает. Еда готовится равномерно и не пригорает. В отличие от современной посуды, с чугуном вы не испортите блюдо, если отвлечетесь. Попробуйте пожарить картошку в чугунной сковороде или сварить плов в казане — вы почувствуете разницу!

Пароварка

Полезный предмет, особенно для тех, кто следит за питанием! В советское время пароварки использовались для приготовления пельменей, а сегодня они удобны для всего: от овощей до рыбы.

Современные магазины предлагают пароварки и мультиварки с функцией приготовления на пару, но цена начинается от 5000 рублей. Если у вас осталась советская пароварка, она может прослужить вам гораздо дольше, и вам не придется ничего покупать!

Кружевные салфетки

В советское время квартира с кружевными салфетками считалась модной. Они могли лежать на комодах, кухонных столах, накрывать тумбочки и телевизоры. Сегодня они часто пылятся, но их жалко выбрасывать — они напоминают о близких.

Подумайте, как можно использовать их иначе. Кружевные салфетки можно вставить в рамку и повесить на стену как картину, пришить к подушке или создать панно, используя разные размеры и наклеив их на контрастное основание.

Ртутный градусник

Электронные градусники иногда показывают неточные данные, в то время как ртутные — самые точные. Если у вас остался такой градусник, не спешите его выбрасывать.

Хотя ртутный градусник считается опасным, если его разбить, достаточно хранить его в чехле и подальше от детей, чтобы обеспечить безопасность.

Сундук

Сундук — это не просто предмет, а редкость! Если он у вас остался, даже если не в идеальном состоянии, вы можете его отреставрировать: залакировать, покрасить или заколеровать. Это станет отличным местом для хранения вещей.

Сундуки часто имели большой замок, что позволяет хранить в них вещи, которые лучше держать подальше от детей.

Этажерка

Этажерка — это предмет мебели, похожий на полки. Раньше их изготавливали из дерева, а сегодня можно встретить пластиковые. В советское время этажерки были изящными, и сегодня коллекционеры охотятся за ними!

Если у вас сохранилась такая этажерка, вы можете покрасить ее в нужный цвет, что станет отличным дополнением к вашему интерьеру и скроет недостатки.

Комод

Комод был популярен в СССР и продолжает использоваться в современных домах. В него можно складывать все — от мелочей до необходимых вещей.

Если у вас нет комода, вы можете его купить на сайтах объявлений. Также его можно преобразить: покрасить или поменять ножки, создав модное место для хранения.

Буфет или сервант

Чтобы сделать эти предметы мебели более привлекательными, можно убрать стекло и зашкурить поверхность для реставрации.

Если вы не хотите перекрашивать сервант и буфет, можно оставить их в привычном виде и покрыть поверхность темным лаком, чтобы скрыть изъяны и потертости.

Радиола

Первый музыкальный центр в СССР, совмещавший радио и проигрыватель для пластинок. Если радиола у вас сохранилась и работает, это настоящая находка! В 1940-70 годы радиолы были практически в каждой квартире.

Если радиола не работает, вы можете использовать ее как тумбу, но постарайтесь починить эту уникальную вещь, чтобы она приносила пользу, а не просто пылилась.

Ковер

Недооцененный предмет интерьера! Если у вас аллергия на пыль, хранить ковер в квартире не стоит. Но если с этим все в порядке, не спешите от него отказываться — у ковра много применений.

Простое применение ковра — положить его на пол. Приятнее ходить по теплому ворсу, чем по холодному ламинату или плитке. Ковер можно не только хранить дома, но и увозить на дачу или использовать как коврик для тренировок.