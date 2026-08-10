У старшего поколения есть установка, что начало учебного года — это праздник. Однако не все школьники разделяют это мнение. Кто-то испытывает волнение, кто-то не хочет расставаться с летними прогулками, а у кого-то просто переходный возраст. Рассмотрим, как сделать начало учебного года радостным событием и что могут сделать родители.

Не напрягайте

В некоторых семьях о предстоящем учебном году начинают говорить слишком рано, что может вызвать раздражение, особенно у детей старше 10 лет. Поговорите с родственниками, чтобы они уделяли внимание ребенку без цели "подготовить к школе". Пусть лучше говорят, что любят, несмотря ни на что.

Верните режим

Если ребенок идет в первый класс, узнайте, во сколько начинаются занятия и сколько времени займет дорога до школы. Постепенно начинайте устанавливать режим, ложитесь спать не слишком поздно, желательно всей семьей одновременно.

Если вы только вернулись из отпуска или ребенок приезжает из лагеря в конце августа, не беда — восстановите режим в сентябре. Купите забавный будильник, придумайте утреннюю традицию и обсудите важность сна для здоровья, но не слишком занудствуйте, чтобы не вызвать сопротивление.

Устройте день обновок

Покупка тетрадей и формы может стать стрессом. Попробуйте изменить ситуацию: запланируйте совместный онлайн-шопинг, выбирайте покупки вместе с ребенком. В процессе можно перекусить мороженым и посмотреть кино.

Возьмите отпуск или хотя бы отгул

Помочь ребенку пережить начало учебного года, будучи на работе, будет сложно. Попробуйте договориться с руководством о том, чтобы в этот день вы "поработали" родителями. Утром обнимите ребенка и вручите небольшой презент в честь начала учебного года.

Приготовьте праздничную яичницу или торт на завтрак, чтобы зарядить ребенка положительными эмоциями с утра.

Будьте вежливы и доброжелательны

На линейке показывайте своим примером, как быть доброжелательными к незнакомым людям. Проявите заинтересованность, познакомьтесь с новым учителем, помашите ребенку рукой. Но не переусердствуйте с проявлением эмоций, чтобы не смущать ребенка.

Придумайте семейный ритуал

Дети любят ритуалы, и с возрастом это не исчезает. Предложите ребенку написать письмо, которое он прочитает в последний день учебного года, или придумайте особенное рукопожатие перед школой. Выберите фильм, который будете смотреть каждый год в начале учебного года.

Помогите эмоциям выйти

Важно помочь ребенку справиться с эмоциями, которые могут возникнуть в течение дня. Если погода позволяет, отправьтесь в парк или устройте пикник. Если нет желания проводить время на улице, сходите в кино или посмотрите фильм дома с попкорном. Уточните у ребенка, хочет ли он позвать гостей в этот день или отпраздновать позже — никто не запрещает продлить радость.