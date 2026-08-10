Развод завершает отношения супругов, но не освобождает родителей от общей ответственности за ребенка. Даже после расставания бывшим супругам приходится поддерживать контакт, и именно на этом этапе нередко возникают новые конфликты.

Психолог Евгения Александрова рассказала, какие правила помогут сохранить спокойствие, защитить ребенка от лишнего стресса и выстроить здоровое общение.

Общайтесь только по вопросам ребенка

После развода важно оставить в прошлом взаимные претензии и обсуждение старых обид. Все разговоры должны касаться исключительно детей: графика встреч, учебы, здоровья, кружков, отдыха и финансовых вопросов. Если бывший супруг пытается перевести разговор на личные темы или провоцирует конфликт, лучше сразу вернуть беседу к обсуждению ребенка или вовсе прекратить диалог.

Не делайте ребенка посредником

Специалисты предупреждают: нельзя просить ребенка передавать сообщения, жаловаться ему на второго родителя или втягивать его в семейные споры. Такие ситуации создают для детей тяжелый внутренний конфликт и могут негативно сказаться на их эмоциональном состоянии.

Спорные финансовые вопросы решайте официально

Если договориться об алиментах, оплате кружков, лечения или других расходов не удается, не стоит бесконечно выяснять отношения. В подобных случаях лучше воспользоваться юридическими механизмами — это поможет избежать постоянных конфликтов и сохранить эмоциональные силы.

Не пытайтесь изменить бывшего супруга

Если отец редко общается с ребенком или не проявляет достаточного интереса к его жизни, заставить его стать более вовлеченным невозможно. При этом нельзя внушать ребенку, что папа его не любит. Поведение взрослого человека — его личная ответственность, а задача второго родителя — создать для ребенка атмосферу любви, безопасности и поддержки.

Отпустите прошлое

По словам психолога, многие продолжают ждать, что бывший супруг признает ошибки или изменится. Однако подобные ожидания лишь мешают двигаться вперед. Гораздо важнее сосредоточиться на собственной жизни и сохранить уважительное общение в рамках совместного воспитания ребенка.

Подавайте ребенку правильный пример

Даже после тяжелого развода родители могут оставаться хорошими мамой и папой. Когда взрослые умеют уважать личные границы друг друга и ставят интересы ребенка выше взаимных обид, детям гораздо легче пережить изменения в семье и чувствовать себя защищенными.