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Не логотипы, а качество: стилистка рассказала, что должно быть в гардеробе после 40 0 323

Люблю!
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стильная женщина

Дорогая одежда не всегда означает хороший вкус. По словам стилистки Натали Карлайл, много лет работавшей с состоятельными клиентками, по-настоящему элегантный гардероб строится не на громких брендах, а на качественных базовых вещах, которые остаются актуальными долгие годы.

Белая футболка

Качественная белая футболка — основа множества образов. Эксперт советует выбирать модели из плотного хлопка или смесовых тканей, которые хорошо держат форму и не теряют внешний вид после нескольких стирок. Такая футболка одинаково хорошо сочетается с джинсами, юбками и классическими брюками.

Жакет

Хорошо скроенный жакет способен моментально сделать образ более элегантным. Его можно носить с платьями, джинсами, футболками или классическими брюками, создавая как деловые, так и повседневные комплекты.

Лаконичная сумка без крупных логотипов

По словам стилистки, современная мода все чаще делает ставку на так называемую «тихую роскошь». Вместо броских брендов лучше выбирать качественные сумки с лаконичным дизайном, хорошей кожей и аккуратной фурнитурой — такие аксессуары выглядят дорого и долго не выходят из моды.

Джинсы с идеальной посадкой

Правильно подобранные джинсы — одна из самых удачных инвестиций в гардероб. Натали Карлайл рекомендует примерять разные фасоны, пока не удастся найти модель, идеально подходящую по фигуре. Чтобы джинсы дольше сохраняли форму и цвет, не стоит стирать их после каждой носки.

Стильные городские кроссовки

Эксперт советует выбирать не массивные спортивные модели, а кроссовки с лаконичным силуэтом. Такая обувь гармонично сочетается как с классическими брюками, так и с платьями, став универсальным элементом современного гардероба.

Кашемировый свитер

Качественный кашемировый трикотаж никогда не теряет актуальности. Свитер из натурального материала придает образу мягкость и элегантность даже в сочетании с обычными джинсами. Лучше выбирать модели простого кроя и спокойных оттенков.

По мнению Натали Карлайл, женщины с безупречным стилем не стремятся покупать как можно больше дорогих вещей. Они делают ставку на качественную базу, которая легко сочетается между собой, служит годами и остается актуальной независимо от модных тенденций.

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#мода #качество #стиль #кроссовки #гардероб #джинсы #базовые вещи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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