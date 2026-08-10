Если хочется домашней несладкой выпечки, которая получится нежной и сытной, попробуйте приготовить этот пирог. Благодаря творожному тесту он остается мягким даже на следующий день, а начинка из тушеной капусты делает его особенно сочным.

Ингредиенты

Для теста:

творог 5% — 250 г;

мягкое сливочное масло — 120 г;

яйца — 2 шт.;

густой натуральный йогурт или сметана — 80 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

мука — 350 г (плюс немного для работы с тестом);

желток — 1 шт. (для смазывания).

Для начинки:

тушеная капуста — около 400 г;

сосиски — 2 шт. (или любая начинка по вкусу).

Как приготовить

1. Приготовьте тесто

Соедините творог, йогурт (или сметану), яйца и мягкое сливочное масло. Разомните массу до однородности вилкой, толкушкой или пробейте блендером.

Добавьте соль и сахар, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, сначала перемешивая ложкой, затем вымесите тесто руками.

Оно должно получиться мягким, эластичным и слегка липким, но хорошо держать форму. Разделите тесто на две части, одну сделайте немного больше другой.

2. Подготовьте основу

Форму для выпечки слегка смажьте растительным маслом.

Большую часть теста раскатайте или растяните руками, выложите в форму, сформировав дно и высокие бортики.

3. Добавьте начинку

Равномерно распределите по тесту тушеную капусту.

Сосиски нарежьте кружочками и разложите сверху. При желании их можно заменить ветчиной, курицей, грибами, обжаренным фаршем или приготовить полностью овощной вариант.

4. Закройте пирог

Оставшуюся часть теста раскатайте, накройте начинку и тщательно защипните края. Сделайте несколько проколов вилкой и смажьте поверхность взбитым желтком.

5. Выпекайте

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выпекайте пирог около 40 минут, пока он не станет золотистым. После приготовления дайте ему немного остыть и только затем достаньте из формы.

Полезные советы

Не добавляйте всю муку сразу — ее количество зависит от влажности творога.

Начинка должна полностью остыть перед выкладыванием на тесто.

Вместо сосисок можно использовать отварную курицу, индейку, грибы или сыр.

Пирог одинаково вкусен как горячим, так и холодным, а на следующий день остается мягким и ароматным.

Приятного аппетита!