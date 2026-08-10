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От этого зависит ваша жизнь: эксперт назвал навык, который особенно важно развивать после 60 лет 1 767

Люблю!
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три женщины после 60 лет
ФОТО: Freepik

С возрастом важно заботиться не только о силе мышц, выносливости и здоровье сердца. Специалисты считают, что один из ключевых навыков, который помогает сохранить самостоятельность и снизить риск серьезных травм, — это скорость реакции.

Когда человек спотыкается или поскальзывается, нервной системе требуется всего несколько миллисекунд, чтобы передать мышцам сигнал и восстановить равновесие. Если реакция замедлена, вероятность падения значительно возрастает. У пожилых людей такие падения нередко заканчиваются переломами, длительным восстановлением и даже потерей самостоятельности.

Именно поэтому эксперты рекомендуют людям старше 60 лет регулярно тренировать скорость реакции.

«Скорость реакции — это время между тем моментом, когда человек замечает опасность, и началом ответного действия организма. Например, когда нужно быстро отреагировать на бордюр, скользкую поверхность или приближающийся автомобиль. Исследования показывают, что этот показатель начинает постепенно ухудшаться уже после 20 лет, а после 60 снижение становится особенно заметным», — рассказала CNN сертифицированный специалист по силовой и физической подготовке Дана Сантас.

По ее словам, замедленная реакция влияет не только на безопасность, но и на уверенность в движениях. Люди начинают избегать прогулок по неровной местности, реже занимаются физической активностью и постепенно ограничивают свою подвижность, что ускоряет возрастные изменения организма.

Почему скорость реакции важна для мозга

Профессиональные спортсмены постоянно тренируют реакцию, поскольку она напрямую влияет на результат. Однако в обычной жизни этому навыку уделяют гораздо меньше внимания, хотя его можно развивать так же, как силу или выносливость.

«То, насколько быстро мозг обрабатывает поступающую информацию и отправляет сигнал мышцам, отражает эффективность взаимодействия мозга и тела», — объясняет Дана Сантас.

Некоторые исследования показывают, что ухудшение скорости реакции может быть одним из ранних признаков возрастных изменений мозга.

В одном крупном исследовании ученые более 20 лет наблюдали почти за 2800 пожилыми людьми. Добровольцы выполняли различные когнитивные упражнения — на память, логическое мышление и скорость обработки информации.

Наиболее выраженный эффект показали именно тренировки скорости реакции. У участников, регулярно выполнявших такие упражнения, риск развития деменции оказался примерно на 25% ниже по сравнению с теми, кто их не практиковал.

Как тренировать скорость реакции дома

Эксперт рекомендует выполнять простые упражнения два–три раза в неделю по 5–10 минут.

«Часы» на стене. Разместите на стене листки с цифрами, как на циферблате часов. Затем включите заранее подготовленный список случайных чисел и как можно быстрее касайтесь соответствующих цифр.

Ловля мяча от стены. Бросайте теннисный мяч в стену под разными углами и старайтесь поймать его после непредсказуемого отскока, не давая коснуться пола.

Ловля мяча с партнером. Попросите другого человека неожиданно отпускать теннисный мяч с уровня плеч. Ваша задача — успеть поймать его до второго удара о землю.

Боковые перемещения. Разместите две отметки на расстоянии около двух метров друг от друга. Партнер должен в случайном порядке говорить «влево» или «вправо», а вам необходимо максимально быстро перемещаться в указанном направлении.

По словам специалиста, главный принцип таких тренировок — элемент неожиданности. Именно он заставляет нервную систему быстро анализировать ситуацию и принимать решение, а не просто выполнять привычные движения.

Эксперт советует фиксировать результаты каждой тренировки — например, записывать время выполнения упражнений или количество ошибок. Это поможет отслеживать прогресс и поддерживать мотивацию.

Регулярные тренировки скорости реакции помогают сделать походку более устойчивой, движения — увереннее, а работу мозга — более эффективной. Для людей старшего возраста такой навык может стать важным фактором сохранения активности, независимости и качества жизни.

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#безопасность #упражнения #тренировки #мозг #пожилые люди #здоровье #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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