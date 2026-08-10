Болезнь домашнего любимца вызывает тревогу у каждого хозяина. Если питомец отказывается от еды и становится вялым, это весомые поводы для беспокойства. Особенно пугает внезапная рвота. Почему собаку тошнит желтой пеной и как помочь питомцу?

Почему собаку рвет желтой пеной

Наличие пены в желудке у животного является нормальным явлением. Стенки желудка вырабатывают особое слизистое вещество, а внутри него всегда есть немного желудочного сока, содержащего белки и мукополисахариды. Когда собака во время еды заглатывает воздух, он вступает в реакцию с желудочным соком и образует пену, которая обычно имеет белый цвет.

Рвота может возникать по утрам, когда собаку рвет на голодный желудок, или она пытается избавиться от остатков непереваренной пищи. В этом нет ничего опасного.

Однако, если собаку рвет желтой пеной, это может указывать на наличие желчи в желудке. Желтый цвет говорит о том, что процесс образования желчи в организме нарушен, что может быть связано с недостатком жиров в рационе собаки.

Желчь раздражает слизистую оболочку желудка, что может привести к новым приступам рвоты и нарушениям в работе пищеварительного тракта.

Рвота желтого цвета может быть симптомом следующих заболеваний:

болезни печени;

панкреатит — воспаление поджелудочной железы;

холецистит — воспаление желчного пузыря;

язва желудка;

пироплазмоз — заболевание, вызываемое клещами;

гельминтоз — заражение глистами.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти заболевания, необходимо провести исследование внутренних органов.

Также возможно, что собаку рвет от голода, в таком случае стоит сократить время между кормлениями.

Что делать, если собаку тошнит желтой пеной

Прежде всего, нужно проанализировать частоту рвоты. Единичный эпизод не должен вызывать беспокойства, но если рвота повторяется или в ней появляются примеси крови, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Специалист назначит анализы: биохимическое исследование крови, УЗИ внутренних органов.

Ветеринар может порекомендовать скорректировать рацион, увеличить количество жиров или сменить корм.

Также могут быть назначены противоглистные и желчегонные препараты.

Рвота желтой пеной у собаки может быть как признаком серьезной болезни, так и не очень опасным явлением. Главное — установить ее причины и назначить грамотное лечение.